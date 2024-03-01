前《星洲日报》总编辑黄溢华逝世 享年95岁

前《星洲日报》总编辑兼总经理黄溢华因跌倒入院，随后陷入昏迷。他星期四（2月29日）在医院逝世，享年95岁。当时他的妻子陪伴在侧。

黄溢华的妻子遗孀董金英告诉《联合早报》，黄溢华今年1月因为跌倒导致脑损伤而入院。他入院后原本意识还很清楚，仍可以和家人包括六个孩子说话，但后来却在1月24日开始陷入昏迷，继而在星期四过世。

董金英说，黄溢华跌倒前除了患有“三高”问题（高血脂、高血压及高血糖），健康基本无大碍。他每天喜欢散步或骑健身车来锻炼身体。冠病疫情暴发前，黄溢华已年过90岁，但仍喜欢每天游泳做运动。

她说：“他一直是一个思路清晰，脑子活跃，风趣又热爱生活热爱学习新鲜事物的人。”

黄溢华1929年出生于中国，后跟随家人来到新加坡。他毕业自新加坡大学，获文学士学位。

黄溢华1954年进入《南洋商报》担任记者，1956年加入《星洲日报》，在那里担任过记者、采访主任、总编辑、总经理等职。 （海峡时报）

曾任《星洲日报》总编辑、总经理等要职

黄溢华1954年进入《南洋商报》担任记者，1956年加入《星洲日报》，担任过记者、采访主任、总编辑、总经理等职。1975年星系报业有限公司改组为上市公司，即星洲日报（新加坡）有限公司时，黄溢华成为公司董事总经理（社长），直至1982年离开报社。

《联合早报》前总编辑、前新加坡报业控股华文报集团总编辑林任君，1977年加入《星洲日报》，黄溢华当时是董事总经理。林任君说：“在那个华文报市场还存在着激烈竞争的年代，黄溢华是个有魄力、有担当的报馆领导，备受同事敬重。”

他们最后一次见面是在2022年3月底，和一些报社老同事餐叙。林任君说，当时的黄溢华仍然思路清晰，对早年的事情都还记得一清二楚。 他对自己初入行时受到黄溢华器重充满感激。

他回忆，加入报馆担任国际组翻译员大约一年，黄溢华看到美国报章将连载前总统尼克逊回忆录的消息，就立刻与出版社谈下了《星洲日报》在本地独家翻译及转载的权利，并将这项任务交给他和另一名同事负责。

1980年，《星洲日报》与新加坡股票证券交易所（SES）决定联合出版《华文证券月刊》，为广大中文股民服务，而黄溢华也把这新加坡第一本华文证券期刊交由林任君负责，担任创刊主编。

黄溢华离开报社后，以媒体咨询顾问的身份，为本地、东南亚和港台等地多家报纸、电视台等机构提供咨询服务。他也从事出版业务，与各地机构合作出版过医药、旅游等10多种刊物。

黄溢华治丧处设在新加坡殡仪馆二楼Regency Hall，星期一（3月4日）下午出殡。