武吉巴督社区关爱组屋小贩中心 预计明年第二季度开业

作为武吉巴督西9道社区关爱组屋项目配套设施的武吉巴督西小贩中心，预计将于今年底完工，并于明年第二季度开业。

丰加北区议员，同时也是永续发展与环境部兼交通部高级政务部长的许连碹博士星期五（3月1日）在脸书公布，国家环境局已于星期三（2月28日）正式邀请具社会意识的企业投标管理这座小贩中心。

许连碹说，这座小贩中心坐落在武吉巴督西9道社区关爱组屋项目Harmony Village @ Bukit Batok的底层，将有22个熟食摊位、约90张桌子和400多个座位。

根据政府电子商务网站GeBIZ公示的招标文件，这座小贩中心占地面积约1945平方米，配套设施包括无障碍厕所和哺乳室，预计在今年第四季度取得临时入伙证（TOP）。

小贩中心也配备具50个车位的停车场，其中包括两个无障碍停车位。停车场位于二楼，不由中标企业管理。

Harmony Village @ Bukit Batok是首批社区关爱组屋，共有169个单位，每个面积32平方米，预计今年第三季度完工。除了小贩中心外，项目也配备社区花园和健身中心等设施，为居民提供更多便利。

社区关爱组屋采用辅助生活（assisted living）的概念，融入亲乐龄设计，为年长者提供结合住家和看护模式的住房选项，只有年满65岁者才有资格申购。

政府在2011年重新开始兴建小贩中心，全国自此将增建20座新小贩中心，预计最迟在2027年陆续竣工。根据招标文件，这20座小贩中心将有超过800个熟食摊位，有助于稳定食物价格。