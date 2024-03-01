拉哈尤：土管局出租国有资产收入 远超维护成本

新加坡土地管理局从国有资产收取的总收入，大大超过总维护成本。

卫生部兼律政部高级政务次长拉哈尤星期五（3月1日）在国会拨款委员会辩论律政部部门开支预算时说，土管局分散国有资产的管理，把私企的管理代理也纳入其中，因为后者是专业组织，在管理公共和私人市场的房产方面经验丰富。

前进党非选区议员梁文辉询问国有土地和房地产的问题，包括土管局如何管理尤其是有历史价值的洋房，以及总维修费等。

梁文辉举空置了四年才租出的26号莱道路（Ridout Road）黑白洋房为例，提问多少国有资产空置着和空置多久？他和议员郑德源（先驱区）也询问国有资产入住率的问题。

拉哈尤说，国有资产的入住率通常随着市场状况改变而变化。当市场状况疲软且租赁需求较低时，入住率通常较低，2018年莱道路和一些住宅区的洋房当时就空置。

有历史价值洋房的潜在租户量有限，因为租户通常须安装现代化设施，为房子做大量额外工作，使房地产更宜居。

土管局一般会为国有房地产进行基本增建，确保房地产处良好状态，让租户安全居住。新租户可按个人喜好改造和提升房地产，但因为须花大笔钱，租户量也进一步减少。

如果总体情况有利，土管局也会在选定产业安装现代化的设施和设备。

拉哈尤指出，当局会继续与私人合作伙伴一起尽可能改造相关房地产，但在找到租户之前就花钱把房地产翻新到很高标准，这对公共资源不是最佳方式。

她解释，这是因为如果市场不景气找不到租户时，房地产的状况将会恶化，“找到租户时，还得重做一些工程或进行额外工程，意味着必须再使用纳税人的钱”。

另外，当局若以特定方式改造房地产，而租户却以不同的方式重做，这等于浪费和低效。

拉哈尤：国有资产不能与私人资产相提并论

她也解释土管局部署国有资产到不同用途，一些洋房保留供人租用，但一些已拆除、腾出空间供新发展。

但她强调，国有资产不能与私人商业资产相提并论，因为当局管理多个受保留或标记为保留研究的洋房。

随着时间的推移，为了满足不断变化的需求，土管局审慎扩大国有资产的使用和部署，“在保护新加坡遗产和重新发展这些资产之间，仍须保持适当的平衡”。

拉哈尤指梁文辉提出的多个课题去年国会已作出解答，包括2017年1月至2023年1月的洋房入住率。

她说，当局每年都公布可用国有资产的总入住率，2022财年所有可用国有资产的入住率为99%，而梁文辉所提的是针对剩余的1%。

土管局负责管理2600个国有资产，包括约600栋建于20世纪初的黑白洋房。黑白洋房多数缺少冷气和热水器等现代化设施，租金通常比私人优质洋房便宜。