NATAS旅游展开跑 中国旅游配套火热

新加坡全国旅行社协会（NATAS）旅游展星期五（3月1日）开跑，吸引大批公众一早排队入场。有旅游业者说，中国旅游配套最热卖，而随着新中两国落实30天互免签证安排，更多人也考虑到中国旅游更久，或进行深度旅游。

NATAS旅游展3月1日至3日，在新加坡博览中心第4和第5A号展厅举行，共有66个参展商，比去年2月的旅游展增加两成多。旅游展从上午10时至晚上9时30分开放给公众免费入场。据记者观察，超过500名公众在活动开始前半小时，就在场外排队等候。

业者：新元强劲加免签 更多人选择到中国旅游

大通旅游总裁陈斌受访时说，日本、土耳其、新西兰等都是热门旅游目的地，但中国旅游配套卖得最好，占全天总营业额的三成。据他观察，由于新元强劲，加上新中互免签证的利好安排等，很多人都选择到中国旅游。

“冠病疫情之后，本地人去中国旅游的方式有所改变，比较喜欢深度旅游，不像从前的走马观花……目前受欢迎的地方还是以看风景的比较多，像是张家界、九寨沟，或看少数民族风情的，像是云南、黄山和长江三峡。”

曾兄弟旅行社高级市场通讯经理黄正平说，由于旅行社的中国休闲旅游配套大都是15天之内的行程，30天互免签证安排对他们影响不大，但确实推动了顾客考虑更长的中国行程或深度旅游。

为此，他们特地在这次的旅游展上，推出长达21天的“中国悠哉旅居系列”，让旅客深度游玩成都。接下来，这个深度旅游配套将增加福建、广东和云南等目的地。

欧美假期董事黄耀雄说，去年中国开放入境游之后，中国配套卖得很不错，随着新中30天互免签证安排，现在也有内蒙古、新疆等较长的行程配套。

公众郑锦莲（64岁，兼职销售员）在旅游展上，签下了今年4月和6月去西安和蒙古的旅游配套，其中前去西安的行程会有另外19名家人和朋友。“之前去了日本、韩国这些地方，现在就要深度旅游中国，毕竟我们没有去过。”

从事美容业的汪秋莲（56岁）每年都会旅游一两次，过去比较常去美国、欧洲等地。“这次我想去张家界，我预计会看旅行团的八天或九天行程配套。”

旅游局：去年出境人数超过780万人次 比前年多85％

新加坡旅游局局长欧燕媚在NATAS旅游展上致辞时说，边境重开以来，新加坡人和本地居民多次出国旅行。去年出境人数超过780万人次，比2022年增加85％。她说，新加坡人热爱旅行，相信这个增长趋势会持续。

旅游局预测，今年的入境旅客将达到1500万至1600万人次，为我国带来约260亿元至275亿元的旅游收益。