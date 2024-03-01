数码奖学金助编程热爱者 赴剑桥深造并创办AI平台

一谈到创业，人工智能平台创办人黄德胜（30岁）便提到九年前的留学经历。

当年21岁的他凭借从小对电脑编程的热衷，获得资讯通信媒体发展局颁发的新加坡数码奖学金。之后，他远赴英国剑桥大学计算机系深造，毕业后入职美国亚马逊公司，从事软件工程师和与人工智能相关的科研工作。

“在英美学习和工作让我开拓了眼界，接触到行业精英，也让我认识到小企业的重要性。”

在他看来，美国硅谷仍然是当今世界的科技创新最前沿，人才比比皆是，但他们并非都在为大公司打工。“不少顶尖人才都在为一些所谓的‘小’公司服务，因为他们认为‘小’公司更具备改变现实的能力。”

凭着对“小”公司的执着，黄德胜2020年与同伴共同创办了起步公司Hypotenuse AI，主要为商界博客、社交媒体、产品介绍等各种需求，提供基于人工智能的企业营销内容。公司成立四年来，已在全球拥有超过50万使用者，其中不乏世界五百强企业。

黄德胜说，当年颁发奖学金给他的资媒局，如今仍时常邀请他参加ATxSummit等在本地举行的高端科技会议，这让他紧跟科技前沿，也结识了不少行业领军人物。

三年投资逾2000万元 培训学生AI从业技能

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期五（3月1日）在国会拨款委员会辩论通讯及新闻部开支预算时说，政府将支持更多像黄德胜这样有抱负的年轻人，未来三年将投资超过2000万元，加强对本地学生的人工智能从业技能培训。