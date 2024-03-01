利用技能创前程补贴学技术 年长员工能源职场发光发热

67岁的陈仲平认为学无止境，应该通过不断学习提升能力和价值。2022年获得雇主赞助，并利用技能创前程培训补助（职涯中期），填补报读义安理工学院的太阳能光伏工程与监测专业课程，为期一年并考获专业文凭。

陈仲平目前是一家绿色环保公司Vector Green的项目经理，拥有商业行政专业文凭。2021年他加入公司管理太阳能新能源的部门，他发现自己虽拥有多年管理经验，但缺乏新能源的专业知识，决定报名上课。

他受访时指出，这一决定获得雇主的支持，不仅赞助第一学期的学费，还让他提前一小时下班去上课。

他说：“我的老板视雇员为最大资产，积极营造不断学习的公司文化，希望属下职员互相鼓励不断进修和提升能力，为公司带来动力。”

他认为人力是新加坡唯一的资源，因此提升学习能力至关重要，他响应政府提升国人技能的号召，除了获得雇主支持，也利用技能创前程培训补助（职涯中期）填补学费。

班上14名学生中他最年长

他进修的部分时间专业文凭课程为期一年，每星期上三堂课，每堂课四小时，上课虽然颇劳累，但他认为非常充实和有意义。班上的14名学生当中，他是最年长的，却不感到尴尬。他说，和一群精力旺盛的同学一起上课，气氛活跃，带动着他也积极学习。

教育部长陈振声星期五（3月1日）在国会辩论教育部开支预算时指出，从今年5月起，年满40岁的新加坡公民将获额外4000元技能创前程培训补助，可用来进修的课程约7000项。

陈仲平表示接下来还会继续寻找和自己工作有关的专业课程进修，学海无涯，唯勤是岸。

他说：“我们是幸运的，更应该珍惜和把握所有的学习机会。”