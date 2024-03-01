My Legacy网站将推出新服务 可预订停柩处和停车位

政府将继续推动数码解决方案和数码经济，让数码化为国人的生活带来更多便利。My Legacy网站将推出新的数码服务，让逝者家属可以预订停柩处和组屋停车位。

卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生，星期五（3月1日）在国会拨款委员会辩论通讯及新闻部开支预算时说：“一个好的数码政府首先要了解公民的需求，并解决与他们息息相关的问题。”

他举例说，My Legacy@LifeSG网站将与临终规划和身后事相关的可靠信息，以及数码服务，汇集在一站式门户网站中。自2020年1月发布以来，这个网站已有约72万名独立访客，让用户更便利地制定持久授权书（Lasting Power of Attorney，简称LPA），下载已故亲人的数码死亡证明等。

My Legacy网站将在来年更新，推出新的工具和数码服务，例如预订停柩处和组屋停车位。这可协助逝者家属更好地为逝者规划丧事，让他们在失去亲人的悲痛时刻，有更多时间处理其他事宜。

数码工具在民众生活中作用将越来越大

数码工具在本地民众的生活中将越来越普遍，发挥的作用也会越来越大。

普杰利举例说，防诈应用ScamShield的下载量超过85万次，是本地最广泛使用的打击诈骗工具之一。

此外，自2020年以来，本地家庭通过RedeemSG手机应用领取数码邻里购物券的累计金额已超过10亿元。

他也介绍了AI阅读工具ReadLiao，它利用光学字符识别和人工智能，简化并显示文档，可更好地将内容传达给年长者。“我们打算在未来几个月，在社区内试用ReadLiao，希望将它打造成成熟的产品。”