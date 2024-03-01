收入和房屋年值要求放宽 更多弱势群体可获法律援助

律政部将放宽民事和刑事援助计划，降低获取援助的支付能力调查标准，让更多弱势群体有机会获得法律援助，新标准最迟在今年第二季推出；而房屋年值标准调整后，所有组屋也将涵盖在援助范围内。

卫生部兼律政部高级政务次长拉哈尤星期五（3月1日）在国会拨款委员会辩论律政部开支预算时宣布，民事援助的合格家庭人均收入门槛将放宽，从现有的950元提高到1050元；刑事援助则从1500元放宽到1650元。

申请民事和刑事援助的房屋年值标准，一律从1万3000元放宽到2万1000元，与财政部调整援助金计划的房屋年值标准一致，意味着所有组屋都包括在内。

针对吴顺喜（义顺集选区）询问当局是否可以网开一面，让不符合支付能力标准的人也获得援助，拉哈尤说，当局将继续灵活处理值得考虑的个案，比如由部长委任的支付能力调查小组，能考虑并建议为情况特殊而无法承担基本法律服务的申请人提供所需的法律援助。

尚穆根：加强法律援助能力和规模

内政部长兼律政部长尚穆根在国会拨款委员会辩论律政部开支预算时指出，当局专注于确保人人都能诉诸司法，尤其是社区中的弱势群体。

他认为，附属律政部的公设辩护人办公室（Public Defender’s Office，简称PDO）和法律援助局，在协助弱势群体方面做得不错。

公设辩护人办公室2022年12月1日投入运作，为被控非死刑刑事罪、却无力聘律师的弱势新加坡公民和永久居民提供法律援助。

尚穆根说，当局也与新加坡法律义务办事处（Pro Bono SG）合作，通过PDO或刑事法律援助计划（CLAS）的刑事律师协助有需要者。

截至2023年12月，PDO接获约1700个申请，将近一半被评估为符合援助门槛，16名律师团队代表超过440名被告。

尚穆根以获得法律援助的送餐员N为例说，这是PDO对被告生活产生积极影响的众多例子之一，“这是一个好的开始，我们将继续加强PDO的能力和规模，帮助更多弱势群体。”

成立于1958年的法律援助局从15人规模扩大到现有50名律师和职员，该局也获得超过140名受委律师（assigned solicitors）的支持。

根据报道，来自律师事务所的受委律师以案计酬，办完案件后可向法律援助局开单，但收费极低廉。