政府将斥资打造AI生态系统 三方面壮大人才库

政府将斥资加强新加坡的人工智能生态系统，从人工智能创作者、从业者和使用者三方面打造人才库，利用科技提升我们的整体潜能。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期五（3月1日）在国会拨款委员会辩论通讯及新闻部开支预算时，宣布一系列投资建设人工智能人才库的措施。

首先，为了培养从事前沿研究与设计的人工智能创作者，我国将推出人工智能客座教授计划（AI Visiting Professorship），吸引世界级研究人员与新加坡合作。这项计划将在未来几年内，招募五名人工智能客座教授。合作期间，他们须找到一名新加坡的合作者，并将至少两成时间花在这项计划上，以实现能力转移（capability transfer），同时也须指导本地的初级研究员及学生。

政府也将投资700万元，与本地大学合作推出人工智能加速型硕士课程计划（AI Accelerated Masters Programme），支持渴望处于人工智能研究前沿的本地学生，培养本地研究人员。这项计划把攻读研究型硕士（Master by Research，简称MbR）文凭的两年时间缩短至一年，仅接受新加坡公民，预计在未来三年内支援50名学生。招生活动预计从今年3月至5月，政府将公布更多详情。

其次，在人工智能从业人员方面，政府将在五年内，将本地人工智能从业人数增加两倍至1万5000人，以支持不断增长的领域需求。这些人才包括数据、机器学习科学人员和工程师，他们将在不同机构和整个经济中开发和转化人工智能的使用。

我国未来三年投资逾2000万元 强化学生AI技能培训

作为实现这一目标的第一步，我国将在未来三年投资超过2000万元，加强对学生的人工智能从业技能培训，包括与人工智能相关的新加坡数码奖学金和人工智能职位的海外实习。研究生和本科生申请新加坡数码奖学金的截止日期，分别为3月31日和4月14日。

此外，在壮大人工智能创造者和从业队伍的同时，杨莉明说，新加坡也要装备广大的劳动队伍，让他们成为更自信的人工智能使用者，能够使用人工智能产品和服务来提高生产力，获得更好的工作机会。

数码科技带来机遇的同时，也带来一些风险。杨莉明提到，为此政府将推出新指导原则，规范人工智能系统在使用个人资料时应遵守的规则。政府也在探讨立新法，加强我国数码基础设施和服务安全性，让人们在使用数码科技时更安心。

杨莉明在用华语作总结时说：“一直以来我都提倡‘数码为先’，而不是‘数码唯一’。政府将继续为那些还未准备好上网的国民提供非数码选项。然而人工智能的发展势头不会放缓，新加坡政府将秉持具有前瞻性的治国理念，并采取以人为本的方式，落实各项计划。”