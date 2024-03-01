资媒局推出新计划 助企业开发生成式AI解决方案

资讯通信媒体发展局推出新计划，帮助在数码方面成熟的企业，理解并开发生成式人工智能解决方案。

通讯及新闻部兼国家发展部高级政务部长陈杰豪星期五（3月1日）在国会拨款委员会辩论通讯及新闻部开支预算时，宣布推出生成式人工智能数码领袖项目（Generative AI x Digital Leaders）。

作为人工智能技术的一种，生成式人工智能利用神经网络等方法，生成仿真图像、音频、文本或其他数据，而不是简单地对现有数据进行分类或预测。

新计划将帮助企业提升它们对生成式人工智能的理解，并提供与科技伙伴开发、实施生成式人工智能解决方案的机会和资源。参与数码领袖项目的企业，可在人工智能技术和治理的最佳实践方面获得咨询及指导。

符合条件的企业可获政府津贴，帮助它们分担作为早期采用者的一些风险。这有助于企业建立信心，增强执行生成式人工智能解决方案的能力，并加速部署相关技术。

这一计划与全国人工智能策略2.0的目标一致，旨在帮助提升新加坡企业的人工智能能力，使它们能够享受人工智能带来的益处，并为新加坡的技术进步做出贡献。

政府欢迎更多企业报名参加

陈杰豪说，一些企业已对计划表露兴趣，政府欢迎更多企业报名参加。

卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生，星期五参加通讯及新闻部开支预算辩论时也宣布，为确保新加坡具备支持人工智能活动的基础设施、拥有足够的高性能计算能力，以支持我国在人工智能创新和能力建设方面的雄心，政府将在高性能计算领域投资5亿元，这些资源预计将为金融服务、医疗保健、运输和物流等行业提供支持。