公交业者增派人手 应对泰勒丝巡演高人流量　

美国歌坛天后泰勒丝本周六（3月2日）在本地拉开巡演帷幕，公共交通、德士和私召车业者，已部署更多人手疏导人群，保障歌迷安全，同时给予公众避开人潮的建议。

歌迷期待已久的泰勒丝“时代巡回演唱会”（The Eras Tour）新加坡站首秀开演在即，预计会有超过30万海内外粉丝出席，一睹偶像风采。

SMRT答复《联合早报》询问时说，泰勒丝演唱会每晚预计有5万2000名观众，SMRT工作人员会在每场演出结束后，帮忙引导乘客分批进入地铁站。地铁列车的班次也将增加，缩短等候时间，地铁站的收费闸门则会开着，方便乘客出入地铁站。

此外，SMRT也安排额外的列车候命，以便在紧急情况时启动，帮助疏散人群。

为助公众在演出后顺利离场，SMRT鼓励乘客避开体育场地铁站的长龙，并考虑到邻近的东西线加冷地铁站。

演出结束后 Grab免费提供短程巴士服务

除了地铁，粉丝也能选择在演出结束后，乘搭Grab免费提供的短程巴士服务。Grab在英国酷玩乐团（Coldplay）1月来新时，也提供了同样的服务，但这次部署的巴士将高出一倍。

短程巴士分为两条路线，公众可在红山、裕廊东、文庆，以及大巴窑四个地铁站下车。他们可到体育场的第14门，按照Grab设置的指标找到短程巴士的接送点。

Grab发言人受询时说，现场会有超过10名Grab工作人员帮忙引导歌迷。若有需要，Grab会安排更多人手以及增加巴士数量和趟次。

康福德高发言人说，公司会鼓励德士司机优先到体育城，以增加供应，减少等待时间。

陆交局发言人受询时则强调，当局与公共交通业者和利益相关方紧密合作，并促请乘客耐心等待，听从现场工作人员的指示。

新加坡体育理事会成立的活力加冷体育管理（Kallang Alive Sport Management，简称KASM）发言人说，为防止现场过度拥挤，新加坡体育城会派遣受过训练的工作人员管理人潮，体育场地铁站外安装的大型屏幕也有助于他们向公众传达重要的实时信息。

发言人指出，体育城也会与警察部队和民防部队密切合作，妥善控制现场人群、确保安全措施到位。