中学会考母语笔试 2027年起改为每年一次

从2027年起，中学会考时段将调整，母语笔试每年只举行一次，与英文笔试统一在9月举行。

配合全面科目编班制的实行，首届学生在2027年应考时不再分N水准或O水准，而是参加同样由教育部和英国剑桥制定的“新加坡—剑桥中学教育证书”（简称SEC）考试，学生根据所修读的科目水平应考。有鉴于此，教育部将统一考试期。

目前，O水准母语笔试分别在年中和年底举行，部分学生会选择在年底重考，以争取更好的成绩。

新制度让学生有更多时间学习 教师无须在少过三年半内赶课

教育部长陈振声星期五（3月1日）在国会辩论教育部开支预算时说，有些人或许会因此担心少了一次可取得更好母语成绩的机会。“但我们必须在追求卓越和分数，以及让学生以更合适的步伐学习这两者之间取得平衡。”

为母语推出年中考试的安排始于1980年，当时不到四成的考生的英文和母语成绩都及格。当局于是让学生有两次应考母语的机会，争取达到升高中的标准。

陈振声说：“如今，几乎所有学生在母语的第一次年中考就达标了。每届学生不到2％因重考而有了不一样的升学结果。更重要的是，新制度可让教师和学生更好地规划学习进度，有多四个月的学习时间，而无须在少过三年半的时间内赶课。”

为了分散备考的负担，学生将在9月第二个星期应考英文和母语试卷，比其他科目早一个月。

约97％应届考生年中母语会考成绩达标 可升高中

据教育部透露，约97％应届考生在年中的母语第一次会考中成绩就达标，可升上高中。近几年，约三分之一学生选择重考，当中超过半数并没有考获比第一次更好的成绩。也就是说，更多学生第一次应考就取得个人最佳成绩。

母语会考统一在9月举行后，教师可以更好地规划教学方案，让学生有更多元化的学习体验，从而维持他们对母语的兴趣和使用。

此外，相对于其他学科而言，学习语文更讲求长年的点滴积累，复习内容没那么繁重。安排学生早些应考语文试卷，可帮助它们减轻备考压力。

理工院2028年调整入学标准 入学积分不得超过22分

配合科目编班制实行，理工学院的入学标准也将从2028学年起相应调整。

目前，学生根据ELR2B2（英文、相关两科及最佳两科）的积分报读理工学院课程。所有五个科目必须是快捷水平，也就是新制实行后的G3水平。

从2028年起，其中一个最佳科目可以是G2水平科目。因此，ELR2B2积分的算法必须统一，以示公平。如果学生的最佳两科都是G3水平，其中成绩较差的那一科的成绩等级须换算成G2水平的等级。

到时，理工学院的入门积分不得超过22分。