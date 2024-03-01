千人齐聚星耀樟宜 唱响偶像泰勒丝歌曲

美国歌坛天后泰勒丝演唱会前夕，本地歌迷先开唱，千人在星耀樟宜唱响偶像歌曲，欢迎各国粉丝来新加坡，展现地主之谊。

星耀樟宜星期五（3月1日）晚上，在资生堂森林谷举办泰勒丝歌曲合唱会，由本地歌手及乐队领衔，千名歌迷齐声合唱，留下动人歌声。

现场有来自印度尼西亚、泰国、菲律宾等地的海外粉丝，以及不少本地歌迷。傍晚6时起，歌迷陆续入场，坐满看台。不少人盛装出席，佩戴友谊手链，也有人身穿泰勒丝T恤到场。歌迷佩戴与交换友谊手链是泰勒丝演唱会的“传统”之一。

活动从傍晚7时30分开始，约两小时，现场共演唱了约20首歌曲，包括You Belong With Me、Bejeweled、Enchanted和All Too Well等经典歌曲。现场歌迷热情盛过炎炎夏日，不少人全程站立，挥舞荧光手环合唱。

越南学生翠音（23岁）和两名朋友星期五搭机从越南来新出席泰勒丝演唱会。三人下机后经过森林谷，被歌声吸引，立刻拖着行李报名进场。她还从行李中拿出泰勒丝的灯牌，随着现场歌声挥动。

歌迷蔡依玲（25岁，工程师）受访时说，她希望能认识更多世界各地的泰勒丝粉丝，在机场举行合唱会，既能欢迎海外歌迷，也可展现新加坡的魅力。

来自泰国的安可儿（43岁，翻译员）虽没抢到演唱会门票，但还是决定来新加坡旅游，同时感受气氛。她说，她在社交媒体上看到这场合唱会的消息，立刻报名参加，也算是弥补了自己的遗憾。