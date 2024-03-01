工教院毕业生持续升学 计划攻读大学文凭

对于从小数学成绩不及格的莫依依（22岁）来说，学习道路并不容易，但她依旧进取努力，从工艺教育学院升上理工学院，并计划考取大学文凭。她靠着不断学习来提升自己的就业能力，以赚取更高的收入。

莫依依刚从新加坡理工学院毕业。由于从小父母离异，母亲还要照顾两个姐姐，她自小就学会照顾自己和家人。家庭收入低，她15岁时已经开始做假期工帮补家用，了解到赚钱并不容易。

莫依依受访时说，数学成绩一直不理想，她便报读工教院的视觉传达设计课程。两年后她以优异的成绩成功申请入读新加坡理工的媒体、艺术与设计课程并获得奖学金，免去学费的烦恼。

她说：“获得奖学金是一种鼓励也是一种压力，因为一旦成绩不理想，就无法继续拿奖学金。”

她一直努力保持学习的优异成绩，并获得到金沙工作实习六个月的机会。实习期间，她了解到如何把学校里学到的时间管理和批判性思维巧妙地运用在职场上，如何与团队保持高效的沟通和做明智的决策。

她计划毕业后继续考取大学文凭，攻读媒体和设计领域的大学课程。对于从小缺乏安全感和自信的她而言，她相信不断学习并提升自己的就业能力，能够获得更稳定的收入和更安稳的生活。

政府将从今年起为30岁及以下新加坡公民推出工教院升学奖，莫依依对此表示欢迎，她说：“获得这样的支持，就更有信心向前迈进，无须担心财务困难，也会把生活目标设得更高。”