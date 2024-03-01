我国政坛元老庄日昆逝世 享年90岁

我国前高级政务部长庄日昆星期五（3月1日）下午逝世，享寿90高龄。

庄日昆1968年进入政坛，先后当选中峇鲁区、中峇鲁集选区以及红山单选区国会议员。他1982年受委总理公署高级政务次长，1985年至1991年出任原社会发展部的政务部长。

1997年大选时，红山在选区范围调整时并入丹戎巴葛集选区，庄日昆在这一年引退。他的最后一个政治职务是社会发展部高级政务部长。

2015年金禧国庆时，庄日昆因曾任中峇鲁、红山和丹戎巴葛基层组织顾问，获颁殊功勋章（Distinguished Service Order）。

国防部前政务部长顾蔡矶副教授接受《联合早报》访问时说：“庄日昆是我的导师。我1991年接替他成为中峇鲁区的国会议员，他在我初任国会议员时提供的指导和支持对我的工作至关重要。”

宏茂桥集选区前议员刘炳森也感激当年初入政坛时，庄日昆这位老前辈老同志，给了他很多帮助。“他指点我们如何在选区开展工作。我们也在他安排第二代部长走访选区时，学到他对细节的重视。”

对于庄日昆逝世，家属婉拒受访，但据知事发非常突然。

刘炳森说，李显龙总理2月14日在总统府邀请前议员一起庆祝农历新年，庄日昆也赴会，当时精神不错。“我们原本约好一起喝咖啡的，没想到他突然就走了。”



庄日昆1975年至1996年担任丹戎巴葛区基层组织第二顾问，帮助建国总理李光耀管理区内事务，包括接见选民。李光耀1994年接受《海峡时报星期刊》访问时说，庄日昆具有非常敏感的人际交往能力，而且很有同情心，能让人轻松自在地倾诉问题和愿望。



李光耀2015年逝世时，庄日昆是代表丹戎巴葛区的八名护柩者之一。



庄日昆是南洋大学经济政治系第一届毕业生，曾任南大毕业生协会会长，也是人民行动党早期出身华校的国会议员之一。他是福建会馆监理员，也是国家古迹双林寺以及南音社团湘灵音乐社的顾问，在华社德高望重。



卫生部成立中医管委会之初，庄日昆是首任主席，并连任三届，任内制定了中医师资格的考核标准。



庄日昆也曾担任丰隆亚洲、同乐集团与和美投资等上市公司的董事，以及泛联集团的主席。

治丧处是：莲山双林寺，功德堂。