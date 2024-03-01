体育城办泰勒丝主题嘉年华 歌迷场外也能尽兴

美国歌坛天后泰勒丝星期六（3月2日）在本地开唱，抢不到门票的歌迷不必失望，仍可在场外参与音乐和舞蹈比拼、交换友谊手链、面部彩绘等精彩嘉年华活动。

新加坡体育城从星期六起，在体育城图书馆和体育城河滨走道（Stadium Riverside Walk）旁的区域，举行三个主题派对。

例如，已在去年11月关闭的体育城图书馆，摇身变成大型舞厅，热爱音乐和舞蹈的公众可以在那里享受泰勒丝的歌曲，或是在酷炫的LED地板上进行舞蹈比拼。一楼还设置了爱心信件角落，并提供纸和笔让歌迷书写和分享彼此心情。

图书馆的二楼也精心设置许多泰勒丝主题的背景墙和拍照道具，包括仿泰勒丝造型的假人模特、闪亮的吉他、心形墨镜、高帽等。公众还能用串珠制作友谊手链与其他粉丝交换，以及在一旁的绘画区设计专属T恤与环保袋。

来到体育城图书馆的二楼，公众还能用串珠制作友谊手链与其他粉丝交换。（李冠卫摄）

一些公众在绘画区设计专属T恤与环保袋。（李冠卫摄）

靠近体育场地铁站B出口的区域则设有多个美食餐车，并邀请本地艺人现场表演，公众可以一边用餐，一边享受音乐。餐车区对面还有一个巨大的吉他背景板，供歌迷拍照打卡。

体育城河滨走道旁也有不少周边活动，例如墨水临时纹身、面部彩绘、气球雕塑、编发，以及精彩的LED发光踩高跷和旋转火焰表演。嘉年华活动将于3月10日结束。

餐车区对面设立一个巨大的吉他背景板，供歌迷拍照打卡。（李冠卫摄）

旅行平台客路（Klook）也为场外歌迷特别策划活动，包括与美禄（Milo）公司合作，把美禄车开到体育场林荫道的迪卡侬（Decathlon Singapore Lab）旁，从3月3日至9日为预订客路配套的顾客提供免费饮料。

歌迷刘怡萱（22岁，大学生）得知体育城举办嘉年华后非常兴奋。她说：“之前我在网上跟好几个国外的粉丝约好了要去聚会，现在还能在演唱会开始前带他们去跳舞和拍照留念，我已经等不及那天的到来。”

泰勒丝的“时代巡回演唱会”（The Eras Tour）星期六在国家体育场登场，两周共唱六场。新加坡是泰勒丝全球巡演的唯一东南亚站，演出门票已售罄，预计前来观看的海内外粉丝超过30万人次。经济师估计，六场演唱将为我国带来的旅游收入可达5亿元，或占我国第一季国内生产总值的0.2％。