工教院校友报读专业文凭 学成后可获1万元公积金填补

为了肯定更多进取学习的工艺教育学院校友，已在修读专业文凭课程的校友，不论年龄，完成课程后也可获得1万元公积金填补。

工艺教育学院升学奖（ITE Progression Award）的过渡性一次安排针对那些截至今年3月，已在进修或成功报读专业文凭课程的校友，年龄不拘。他们学成后，公积金普通户头将获得1万元填补。现年31岁的校友，若在今年内报读课程，也可获工教院升学奖。

政府在早前发表的财政预算案声明宣布，将从今年起为30岁及以下新加坡公民推出工教院升学奖。升学奖包括两个部分：工教院校友成功报读专业文凭课程时，中学后延续教育户头会自动获得5000元填补，协助他们应付求学开销；学成后则可获1万元的公积金普通户头填补，支持他们日后购屋并储蓄养老。

教育部长陈振声在国会辩论教育部开支预算时说，进修专业文凭可以帮助工教院毕业生获取更好的起薪，并在掌握更精深的技能后在职业生涯中赚取更高的收入。

工教院校友可修读的专业文凭课程包括：工教院的工艺专业文凭、技术工程专业文凭和工读专业文凭；理工学院的全日制或部分时间专业文凭；以及南洋艺术学院和拉萨尔艺术学院的全日制专业文凭。

教育部指出，过渡性的一次安排料惠及约1500人。教育部预计每年会有超过7000名工教院校友进修，为此每年料为升学奖投入1亿零500万元。

不同教育水平起薪差异扩大

工教院毕业生的起薪与理工学院及大学毕业生的差距日益扩大。2022年，工教院毕业生的实际起薪中位数为2000元，低于理工院毕业生的2600元，以及大学毕业生的4130元。与十年前的中位数相比，工教院生的起薪只增加310元，低于理工院生的350元增幅，以及大学生的660元增幅。而工教院生与理工院生的起薪差距也从2012年的560元增加到2022年的600元；工教院生与大学生的起薪差距则从1780元扩大至2130元。

过去五年，工教院每年有约1万3000人毕业。目前，超过三分之一学生一毕业就继续修读专业文凭课程，比2018年的四分之一多。整体而言，约半数工教院校友在毕业后的十年内有至少专业文凭的学历。