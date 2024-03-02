网恋六年未见面 妇当钱骡转16万元监30周

离婚妇以为遇到第二春，与英国情郎“恋爱”六年没见过一面却对他言听计从，助对方将骗案受害者逾16万元的赃款转移，结果触法坐牢30周。

50岁的被告梅卢尔·艾哈迈德面对16项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）（简称CDSA）的罪行，她不认罪。被告最高学历是O水准，案发时是一名日本油漆公司的助理经理。

根据双方同意案情，被告2012年离婚不久，就在脸书上认识一名自称韦恩·马克的男子，对方称是一名54岁的英国人。被告当时刚刚经历失败的婚姻，马克又时常对她嘘寒问暖，被告很快爱上了他。

2014年或2015年左右，马克告诉被告，在解决自己的问题之后就会来新迎娶被告。取得被告的信任之后，马克称自己的银行户头出了问题，需借用被告的户头解决税务问题。

2018年7月和8月之间，被告同意让马克使用自己的户头转账，一个月内超过16万元汇入被告户头，后者又在马克的指示下，16次把钱转到海外的银行户头。

同年8月，警方介入调查，被告的行为随之被揭发。调查显示，这些钱属于诈骗案的受害者。

被告被控上法庭，经审讯，国家法院法官于2022年12月判被告罪成，坐牢30周。

完整报道，请翻阅2024年3月2日的《新明日报》。