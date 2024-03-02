全国杰出华文教师奖开始接受提名

捏黏土“动手”学华文词汇，把成语融入课室纪律口诀，请自媒体博主为学生分享如何制作华文短视频……去年荣获全国杰出华文教师奖的教师们各显身手，用各种有趣、有创意、与时并进的方法激发学生学习华文的兴趣。你身边有这样的华文教师吗？

第27届“全国杰出华文教师奖”即日起接受提名，家长、学生、同事、主任和校长都可参与提名。

由《联合早报》和早报校园联办的“全国杰出华文教师奖”，旨在肯定及褒奖华文教师过去一年来对华文华语教学所做出的贡献。

今年的全国杰出华文教师奖继续获得慈善机构陈江和基金会（Tanoto Foundation）的赞助，用于支持教师奖的评选、奖金及颁奖礼等相关活动。

所有教育部属下的中小学、高中或初级学院的在职华文教师，都有资格被提名，曾得奖的教师除外。

获奖教师各可获得奖金1500元和奖座一个。

2024年全国杰出华文教师奖由新加坡华文教研中心、新加坡华文教育学会、新加坡华文教师总会以及新加坡中学华文教师会协办，并获得教育部的支持以及陈江和基金会赞助。

扫描二维码，提名你心目中的杰出华文教师！

提名者可直接上网：https://bit.ly/dclta2024提名。

提名截止日期是5月12日（星期天）。

若有任何疑问，请电邮zbschools@sph.com.sg查询。