本地2900名童军形成百合花饰创纪录

2900名童军集合起来，形成代表童军标志的百合花饰，创下《新加坡纪录大全》，也打破英国2018年创下的445人世界纪录。

新加坡童军总会（Singapore Scout Association）星期六（3月2日）举办“ADIJI（欢迎）童军总长”活动，共约5000名童军欢迎尚达曼总统成为新加坡第九任童军总长。按照传统，新加坡总统也是童军总长。

尚达曼总统在活动中接收和佩戴童军领巾，并与童军交流。

除了欢迎活动，童军总会还举办了设有活动和游戏摊位的嘉年华会，童军也在活动中展示营地技能。

童军总会首席总监张国辉（43岁）接受《联合早报》访问时说，冠病疫情期间，童军的许多户外活动无法进行。“这次创下新加坡纪录大全，象征着童军运动克服了疫情，也借此机会向公众展示童军的价值观，就是每天努力做更好的自己。”

时隔10年，童军总会明年将再次举办国际童军大露营。张国辉说，希望参与人数能从上一次的2000人增至2500人。“一些人可能觉得童军活动只涉及露营和徒步，但它其实是一项教育运动。我们希望更多青年扮演积极的角色，多参与户外活动。”

东源中学（East Spring Secondary School）四年级生李凯杰（16岁）从中一开始加入童军，在这次活动中代表东区制作海盗船结构。他受访时说，疫情期间，童军活动只能在线上进行，中三才开始学习生火和童军体育等户外项目。“中三年底学校假期那段时间，老师要我们回校训练，我从中真正与朋友建立联系。我也学习到作为领导人不只是发出指令，而是指导学弟，告诉他们不需要害怕失败，重要的是从错误中学习。”