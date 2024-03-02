新加坡能源集团为KidSTART孩童推出绿色探险之旅

新加坡能源集团连续第三年捐款资助幼儿培育辅助计划，支持低收入家庭幼儿的早期发展。

2021年以来，新加坡能源集团（SP Group）已累计向幼儿培育辅助计划（KidSTART）捐赠320万元。集团星期六（3月2日）宣布再捐出110万元，下来可为2000名儿童提供数码设备、书籍和学习活动等教育资源，并资助幼儿培育辅助计划和新加坡能源集团的新计划“绿色探险”（Green Adventures），旨在引入可持续发展理念，通过趣味的方式，向孩童灌输环保的好习惯。

三大主题助孩童了解环境因素如何影响世界

KidSTART和新加坡能源集团的“绿色探险”计划，全年将带领KidSTART家庭参与户外探险，通过“关心海洋”“关心环境”和“关心动物”三大主题，帮助孩童了解影响整个世界的不同环境因素。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高，星期六在新域民众俱乐部（Frontier Community Club）为活动主持启动仪式，并与400名家长及孩童一同观看KidSTART海洋探险互动游戏（KidSTART Sea Adventures）的互动式演出。参与者可动手制作生态酶（eco-enzyme）和使用自然材料制作工艺品，以及模拟海洋清理工作等活动。

KidSTART总裁拉哈尤（Rahayu Buang）说，她在过去几年注意到，越来越多参加KidSTART的家庭对这类寓教于乐的活动产生兴趣，并表达了参加的意愿。

与女儿黄悦晴（两岁）一起参加活动的黄嘉慧（26岁，大学生）受访时说：“希望她通过参加这个活动，了解海洋中的不同生物，以及减少使用（Reduce）、再利用（Reuse）和再循环（Recycle）的‘3R’原则和如何保护环境。如今垃圾逐年增加，除了食物垃圾，还有塑料垃圾，因此我们每个人都有必要减少垃圾，否则会影响到整个国家。”

在星期六的活动上担任义工的新加坡能源集团电力营运部总监兼新能源义工委员会主席许庆文（46岁）说，集团也有追求可持续发展的使命，希望通过与KidSTART合作的这项活动向孩童灌输环保理念，让他们从小就接触环境问题。