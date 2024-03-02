警方与内政科技局正提升侦查能力 应对深伪诈骗

新加坡警察部队和内政科技局目前正加紧研究和提升侦查人工智能科技生成的音频和视频的科技，以应对滥用深伪科技的行为。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明2月5日在国会通过书面答复议员迪舒沙（荷兰—武吉知马集选区）提问时，透露了上述信息。

迪舒沙提问，在应对利用深伪技术的骗案中，当局有哪些措施和条例可应对？政府又如何帮助公众更好地了解人工智能和应对网络犯罪和深伪内容的威胁？

杨莉明在答复中说，不同机构如通讯及新闻部、内政部、新加坡警察部队、资讯通信媒体发展局和新加坡网络安全局正在紧密合作，确保国人能安全上网，并保护自己免受网络攻击的危害。

她指出，社交媒体平台一旦侦测到诈骗内容，就应尽快取下，并采取预防措施侦测和屏蔽潜在的诈骗，包括深伪内容。此外，在2023年7月通过的网络犯罪危害法案，网络服务供应商可被要求实施针对网上诈骗的措施，包括深伪诈骗。

政府正和业界伙伴合作 加强能力应对威胁

“政府正和业界伙伴合作，加强应对这些威胁的能力。其中一些措施在近期的建设更安全且包容的数码社会动议上提过。例如，将在今年上半年推出的网络安全先进技术中心（Centre for Advanced Technologies in Online Safety），目的是加强与业界的合作和在侦测深伪技术上进行交流。”

她说，当局也推出不同公共教育计划宣导数码媒体、网络安全和反诈骗知识。警方去年成立反诈骗公共教育办事处，培养民众的反诈骗意识。“政府将密切留意并继续调整策略，以跟上科技发展的步伐。”