深伪骗案现阶段仍“有迹可循” 专家提醒公众多留意

画面灯光出现差异，人物脸部表情僵硬、不协调或不眨眼，都是深伪画面或视频的“破绽”。从深伪技术衍生出来的深伪骗案让人不安，但网安专家指出，现阶段的深伪视频依旧“有迹可循”，公众应先小心判断，不要轻易相信所看到或听到的。

随着生成式人工智能的迅速发展，不法之徒开始利用深伪技术（deepfake）行骗，我国政要的视频前阵子曾遭人恶意篡改。李显龙总理和副总理黄循财去年12月就在脸书贴文，提醒公众别相信涉及两人的深伪视频。

受访的网安专家指出，深伪技术早在2014年就已出现，并于2017年起被不法之徒用来进行违法勾当。



网安公司卡巴斯基亚太地区董事经理邢翰充说，深伪是运用人工智能和机器学习的科技来篡改画面和视频内容。“这个词在2017年由社交网络平台Reddit的一名用户‘创造’，2019年引起广泛关注，这项技术也从一开始的伪造艺人视频，发展成为诈骗工具。”

他说，深伪的核心目的是为了散播假消息诋毁他人，或进行不法活动，本地政治人物近期被移花接木用来推广投资的骗局就是一例。“从个人角度来说，罪犯可通过深伪技术伪造受害者的亲朋戚友，用来诱导受害者转账。深伪技术也能用来进行勒索或敲诈等。”

公众可根据一些细节辨别真伪

受访的网安专家指出，现阶段的深伪技术仍“有迹可循”，公众只要仔细观察收到的照片或视频，还是可以根据一些细节辨别真伪。

网安公司ManageEngine网络风险专家拉姆·维迪雅纳登（Ram Vaidyanathan）说，首先可以观察视频人物的脸部表情或动作是否和语音有差，再来就是观察人物脸部或身体周围是否有奇怪的扭曲或干扰（glitches）。另一个可留意的地方，就是人物周围的影子和亮度是否不一致。

南洋理工大学计算机科学与工程学院吴荣亮博士，在接受《联合早报》的《双声道》视频系列主持人刘永健访问时说：“深伪视频的破绽通常出现在下巴、嘴型和眼镜上，多加留意就能发现一些不自然的痕迹。”

Fortinet网络安全平台新加坡和文莱国家主管黄晓慧说：“我们看到不少人使用生成式人工智能，在视频中改变声音和内容。不少机构也采用类似技术来提升效率，但这意味着人们得提高警惕，避免坠入骗局。”

拉姆说，在抗衡深伪的课题上，除了投入资源发展科技侦查深伪内容之外，加强宣导、提高公众对深伪内容的认识亦是可行途径之一。“也可考虑加强对制作和发送深伪内容相关的法律和准则，以对罪犯起到阻遏作用。”

邢翰充则认为应该“用魔法打败魔法”，利用机器人学习并掌握生成深伪技术，用来侦测由深伪技术生成的视频或音频。