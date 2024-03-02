传长诚汇款中心60万元不翼而飞 疑职员监守自盗

山立汇款中心案件未结，同样在珍珠坊的长诚汇款中心也传出负面消息，疑似有职员监守自盗，挪走了60万元现款。一名男子已经被捕，一名女子则在协助调查。

据附近店员星期六（3月2日）告诉《联合早报》，2月28日当天，七八名身穿制服的警员到长诚汇款中心调查和问话，但没看到警员在现场逮捕任何人。

不愿具名的受访店员说：“警方对店里职员问话，大概持续半个小时，过后进入后面的办公室，相信是要调取文件。”

据了解，长诚汇款中心日前发现一笔高达60万元的款项不翼而飞，于是报警。长诚汇款中心发言人回应媒体询问时说，由于案件目前已交由警方调查，公司无法透露更多详情。

警方受询时证实，一名涉及此案的38岁男子被捕，一名29岁女子则在协助警方调查。

据悉，涉案男女是一对情侣，都是长诚汇款中心的职员。由于公司处理款项进出的过程非常严谨，相信男职员不是单独作案。

长诚汇款中心照常营业 顾客数量比平日少

《联合早报》记者星期六下午走访珍珠坊时，长诚汇款中心照常营业。不过，据熟悉这里的人说，以前星期六上门的顾客比平日多，这天来的人却比平日还少。

李晋（61岁，小贩摊主）说，他过去三年都来长诚汇款中心汇款，每次汇1万元左右。“近日来有许多和汇款相关的报道，看了令人担心，所以近来在选择汇款公司时格外小心。”

另一名汇款人张伏（50岁，工厂经理）说，长诚汇款中心的汇款步骤向来严格，一般通过银行卡进行汇款，也会确定顾客的身份信息。

他认为，此次与之前汇款到中国后账号被冻结的事件性质不同，这次相信是内部的财务问题，因此应该不影响顾客，他以后还会继续使用长诚的服务。

截至今年2月20日，警方共接获超过840起汇款至中国后当地银行户头遭冻结的报案，涉款总额约1600万元，其中510起报案与山立汇款公司有关，其他报案据悉与长诚、汉生和其他汇款公司相关。