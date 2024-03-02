新加坡艺术大学首个开放日 迎首批学生招生申请

即将在今年8月开课的新加坡艺术大学举办了首个开放日活动，校方目前还未有招生人数的统计，不过校方相信招生情况乐观。

由南洋艺术学院和拉萨尔艺术学院联办的新加坡艺术大学（University of the Arts Singapore），星期六（3月2日）在国家设计中心举办开放日活动，让学生和家长更深入了解这两所学院提供的学位课程。

当天有26个课程让学生报名申请，活动也包括新艺大校长郭建文教授、新艺大副校长与拉萨尔艺术学院院长史蒂夫·迪克逊教授、新艺大副校长与南洋艺术学院院长苏惠兰一起对话的座谈会，以及各个学院的课程讲座和咨询、学生的现场表演。

郭建文教授受访时说，这是具历史意义的时刻，新加坡第一所艺术大学迎来首批学生的招生申请，相信招生情况乐观。

座谈会上也有家长问起修读艺术课程后的职业前景。他说：“最重要是年轻人对艺术有浓厚兴趣，并且能通过学习艺术找到人生目标。我们的使命不仅是关注学生毕业后的第一份工作，还要帮助他们在人生道路上找到持续的方向。”

他指出，学校不仅有教学经验丰富的教师，还有在市场上积累经验的专业人才，能为学生提供丰富的实践学习机会，为学生做好全方面的职前准备。

学生：本地有很好的音乐课程 不一定要到国外修读

黄靖恩（18岁）从小热爱音乐，擅长弹钢琴。六年级时申请新加坡艺术学院修读音乐未被录取，过后申请南洋艺术学院也未成功。但她没有放弃音乐，目前在新加坡理工学院就读与音乐有关的设计专业，她期待毕业后在本地大学继续修读音乐课程。

她说：“本地就有很好的音乐课程，不一定要到国外修读。”

杨欢（20岁）想报名剧场表演课程。她提到同学们都选择到国外修读艺术表演，但她想在本地就读。她说：“这里读书更安全和方便，今天听了讲座后，我对本地大学更有信心。”

曾敏瑄（19岁）刚从新加坡艺术学院毕业。她想报名新推出的“艺术史和策展实践：亚洲与世界”课程。她也比较了国外与本地修读这课程的学费，“本地的学费比国外便宜了一半”。

招生活动还在进行，有意者可通过新艺大网站提交申请，截止日期是3月31日。