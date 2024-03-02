早报校园创意挑战赛工作坊 逾百名中学生学习营销知识

早报校园举办创意挑战赛赛前工作坊，100多名中学生同堂学习市场营销等商业知识，为在赛场角逐做好准备。

早报校园星期六（3月2日）联合义安理工学院举办第一届“早报校园创意新星”挑战赛（ZBSchools Pro!）赛前工作坊。

来自19所中学的147名学生和负责教师一同参加工作坊。他们共组成37支参赛队伍，其中文礼中学派出六支队伍参赛，是所有学校之最。

工作坊的开场由早报校园的记者打头阵，为学生们演示如何利用早报校园网的报道作为阅读素材，更深入地学习华文。

同时，记者介绍了网站的分区和词汇解释功能，以及怎样快速有效地识别生词并积累词汇量。

在主讲环节，义安理工学院人文与社会科学学院讲师陈安琪深入浅出地与学生讲解市场营销的基础要素和实用案例，以帮助参赛学生构思推广策略，拟定实施方案，并制定活动计划。

为了让学生更好地理解传授的内容，陈安琪以美国歌坛天后“泰勒丝（Taylor Swift）要在新加坡开泡泡茶店”为模拟设定，引导学生思考并提出营销点子，实际应用学到的知识。

工作坊现场氛围轻松愉快，学生们踊跃参与讨论、集思广益，想出了不少别出心裁的产品和推广方式。工作坊结束后，参赛队伍须要提交一份正式书面参赛方案。

在正式方案中，学生们将成为“早报校园网”宣传大使，通过运用同龄人的视角让更多学生认识这个华文学习平台。

德惠中学负责教师马萍受访时说，这个工作坊肯定能让学生更了解早报校园，对参与比赛很有帮助。“工作坊后，学生会对如何拟定和实施方案更有头绪。”

获选队伍将获500元方案实行经费

“早报校园新星”挑战赛的营销策略正式方案提交截止日期为3月29日。

在所有提交方案的参赛队伍当中，十支队伍将被选中在校园内实行他们的方案。评选结果最迟于4月7日公布。

每支获选队伍将获得500元作为实行经费，方案实行阶段将从4月8日起持续至7月22日。

公教中学的中二参赛学生吴润达（14岁）说：“这个工作坊很好玩。我觉得学习市场营销对未来非常重要，因为在各行各业都会用到营销手法，所以这个工作坊很实用，也给了我一些制定方案的方向。”