巨型妆艺花车夜游社区 吸引多区居民

夜幕低垂，巨大的妆艺花车在街道上游行，闪烁夺目。沿途有许多公众聚集在巴士站和组屋楼下的路旁，只为一睹游行花车的绚丽风采。

2024年的“妆艺在邻里”活动星期六（3月2日）在马林百列集选区、麦波申区以及蒙巴登区登场，并在布莱德岭社区中枢（Braddell Heights Community Hub）举行启动仪式。

国会议长谢健平、东南区市长阀贺米、以及蒙巴登区议员林谋泉出席了各区举办的活动，并与居民互动。谢健平和阀贺米也是马林百列集选区议员。



下午4时许，由五辆大型花车和六辆社区花车组成的游行队伍准备就绪；身着妆艺大游行服饰的表演者也纷纷登上花车，热情地向公众挥手。

花车队伍从布莱德岭社区中枢出发，途经麦波申、蒙巴登、芽笼士乃、如切和马林百列，到达终点景万岸—菜市。

花车队伍会在指定的站点停留，让居民与身着妆艺大游行服饰的表演者合影，留下令人难忘的精彩瞬间。

其中麦波申站点停留最久，长达40分钟，住在麦波申一带的居民黄士轩（ 34岁，能源行业）带着女儿在花车前排队，他受访说：“女儿要上去花车拍照，我们特地带她来排队。刚才我们也去小吃摊位，吃了美味的冰淇淋。”

同样住在附近的哈莱姆（44岁，客服人员）说：“民众俱乐部的工作人员告诉我这里有活动，我就带着孩子过来。我们玩得很开心，希望以后每年都会举办这样的活动。”

主办方在五站点为居民准备多种活动

此外，主办方在花车游行的五个站点为居民准备了丰富多彩的活动，包括民族舞蹈、现场乐队、魔术表演，以及各种小吃、饮料和游戏摊位等。

刘侃（41岁，音乐教师）是新加坡文华狮子会的义工，负责小吃摊位，她受访时说：“摊位的冰淇淋、年糕、棉花糖、饮料等小吃都是免费的，我们希望附近的居民可以聚在一起，边吃边看花车，大家都能玩得开心。”

2024年的“妆艺在邻里”活动于2月25日至3月9日走入五个社区，让居民近距离观赏花车和表演。在星期五（1日），花车队伍还到了荷兰—武吉知马集选区和武吉班让区。除了花车游行和丰富多彩的活动之外，居民还观赏了两场精彩的烟花秀。