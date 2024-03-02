职总推SHE提升计划 助妇女平衡工作与家庭

很多暂离职场或在职的妇女要在家庭、看护责任和工作之间挣扎，全国职工总会与新加坡妇女发展与支援组织联手推出SHE提升计划，希望在未来两年通过各种提升妇女活动，让1000名妇女能更好地平衡工作与家庭生活。

职总助理秘书长、中小企业协作平台及妇女与家庭事务处署长杨涴淩星期六（3月2日）在聚乐之家： 团结“她”力量活动上，为SHE提升计划推介致辞时说，希望通过这类计划建立一个生态系统，来支援身兼多职的女性，以便她们能够重返工作岗位的同时，也能安心地平衡家庭责任。

SHE提升计划的前身，是职总妇女与家庭事务处在2020年推出的妇女互助导师计划。有关计划已汇集超过200名来自各界的导师，通过一对一导师制，为超过180名妇女提供援助。

新计划会与非营利组织新加坡妇女发展与支援组织（SG Her Empowerment，简称SHE）合作，为有意重返职场或寻求工作与家庭、看护责任平衡的妇女，提供系列援助，包括免费法律咨询、培训课程及通过妇女互助社群，促进工作与家庭和谐。

原本的导师计划会扩大成妇女互助社群，定期举办活动，让来自不同背景的妇女聚集分享和讨论她们作为女性和看顾者所面对的课题，互相鼓励，一起成长。

职总也会和SHE通过公益法律诊所，为有需要者解决法律相关疑虑。SHE主席张祉盈告诉记者，根据以往经验，前来求助的妇女面对的问题各异，例如有人想更了解自己的工作权益。义务律师会按个案情况，提供法律咨询。

提供灵活工作安排 助待业妇女重返职场

配合3月8日国际妇女节举行的聚乐之家：团结“她”力量活动，本周末在榜鹅绿洲台（Oasis Terraces）举行，现场也举行就业展，七家企业参与，提供超过1000个可灵活工作和兼职的就业机会。

杨涴淩透露，有超过26万名年龄介于25岁至64岁的女性，因各种因素包括身兼家庭看护责任，没有就业，而企业提供灵活工作安排，有助这群体重返职场。

雇用约3000人的大型清洁公司Chye Thiam Maintenance（简称CTM）是一家提供灵活工作安排的企业。CTM首席执行官陈伟富受询时透露，公司自去年起重新设计工作，欢迎有意重返职场的妇女加入。员工可选择属意的上班时间、日期和地点，如每周至少工作16个小时，让她们有时间兼顾家庭。

在零售业担任执行人员的已婚妇女罗玉凤（38岁）是职总会员，她收到电邮邀请后前来参加活动，并向在场设摊的职总恒习工作人员了解进修机会。她有意报读非全日制的市场营销课程，以提升自己。

“职总举办这样的活动很不错，我是第一次出席类似活动。”