尚达曼总统等多名政要吊唁政坛元老庄日昆

我国政坛元老庄日昆设在大巴窑莲山双林寺功德堂的灵堂，星期六（3月2日）傍晚6时开放让公众吊唁，包括尚达曼总统在内的多名政要先后前去致意。

尚达曼和夫人珍一藤木在傍晚6时45分抵达双林寺，并在现场逗留了大概45分钟。他没有接受访问，但较早时他在脸书发文，赞扬庄日昆秉着谦逊的态度为国家服务，尤其是与来自不同背景的人们接触时，总是非常平易近人，并在对方有需要时毫不犹豫地提供协助。

尚达曼说：“我对庄日昆怀着最高的敬意。”

李总理：庄日昆致力促进华社团结 加强华族身份认同

原社会发展部高级政务部长庄日昆星期五（3月1日）下午逝世，享年90高龄。李显龙总理也在脸书发文表达对庄日昆逝世的悲痛，并提到庄日昆致力于促进华社团结，加强了华族在新加坡这个多元文化社会当中的身份认同。

李总理说，庄日昆在华社具有影响力，也备受人们尊敬，在政府艰难决定合并南洋大学与新加坡大学，成立宗乡会馆联合总会，以及华社自助理事会的工作上，都做出了贡献。

“他致力于促进华社内部的团结，并加强华族在这个多元文化社会中的身份认同。”

庄日昆1968年踏入政坛，是人民行动党最早的一批国会议员之一。李总理说，庄日昆是行动党“备受珍视的老一辈同志”（a treasured Old Guard comrade），在28年的议员任期内致力于照顾居民并改善他们的生活，1996年卸任后也继续保持同居民的联系，在原本服务的选区中仍是人们熟悉的面孔。

李总理还说，庄日昆全心全意地完成了交托给他的任务，也就是加强政府领导人与人民的联系，并提出了部长走访选区的构想，行动党一直到今天都还保持这个做法。

李总理刚于2月14日邀请退休议员到总统府共进午餐，庆祝农历新年。他在脸书贴文说：“我很欣慰当时能和日昆见面，他看起来虚弱且话不多，但仍努力来和老战友一起吃顿饭。同志情谊和共同使命感对他来说，有着重大的意义。”

曾任中医管委会主席 完善注册考核培训等制度

2001年卫生部成立中医管理委员会，庄日昆是首任主席，并在这个位置上总共服务六年。卫生部长王乙康在脸书发文说，中医管委会在庄日昆的领导下完成针灸师和中医师的注册工作、制定资格考核标准与道德准则，以及将本地的中医培训从专科文凭提升到学位水平。

王乙康说，庄日昆为后来的领导人树立了标准，“我们感谢他做出的许多宝贵贡献，并向庄先生家属致以最深切的慰问”。

国家古迹双林寺的大雄宝殿与天王殿的木构架因白蚁侵蚀，1990年代落架大修。当时庄日昆非常关心修复工程，并以顾问身份参与许多工作。

双林寺修建委员会主席庄绍文星期六接受《联合早报》访问时说，庄日昆非常清楚双林寺作为闽南丛林风格寺庙的价值，在修复过程中帮助双林寺和人力部等政府部门协调，让来自中国福建的传统手艺工匠能到新加坡展开修复工作。

庄绍文说：“传统建筑工人没有建筑资格证书，无法拿到相应的工作证件，人力部对此也感到非常为难。庄老先生帮我们陈情，最后得到当局的特别批准。”

农历新年期间到双林寺了解修复工程进度

双林寺过去30年都在逐步进行修复工程。庄绍文说：“老先生时不时就会来问问，看还需要什么东西，也鼓励我们不要轻易放弃。他今年农历新年还刚到寺里来了解工程进度，真的可以说是鞠躬尽瘁。”

多名政要先后到庄日昆的灵堂吊唁，包括贸工部长颜金勇（左二）。（林明顺摄）

星期六到庄日昆灵前吊唁的还有贸工部长颜金勇、国防部长黄永宏医生、教育部长陈振声、总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮、交通部长徐芳达，以及多名文化界、商界和基层领袖。

庄日昆的灵堂接下来两天每天上午10时至晚间10时开放吊唁，并将在星期二（3月5日）下午2时30分出殡，送往万里火化场第四厅举行火化仪式。