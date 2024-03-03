买到泰勒丝演唱会假门票 歌迷入场遭拒惊觉上当

泰勒丝演唱会在本地掀起热潮，可谓一票难求，诈骗团伙也借机下手，开场首日就有歌迷因买到假票被拒于门外，愤而报警。

盛装打扮的15岁中学生罗斯，星期六（3月2日）傍晚戴着友谊手链，满心欢喜地与姐姐准备检票入场，却突然被工作人员告知门票无效，令她十分错愕，难以接受无法入场观赏偶像的风采。

罗斯告诉《联合早报》，她去年10月在门票转卖网站FansSeat购买两张总价约900元的VIP门票，岂料是个骗局。“期待了几个月，就是等这个时刻，真的是差点就能看到偶像。我没办法形容现在的心情，很生气，也非常失望。”

罗斯已当场报警，也希望警惕其他歌迷购买门票时小心谨慎。“就算票剩下不多，购买前请再三核实，或向授权、正当的网站购买。”

罗斯（左）当场报警，也希望警惕其他歌迷不要上当，再三核实购票来源。（邬福梁摄）

不是经过官方渠道购买门票 无法追偿

一对不愿具名的20多岁泰国情侣则在脸书群组购买黄牛票，入场检票时发现受骗。虽然联系得上票务公司，但因为不是经过官方渠道购买门票，对方无法追偿。

这对情侣难过地告诉记者，他们花了几千元搭乘飞机来新加坡，没想到无法欣赏泰勒丝在新加坡的首场现场演出。两人准备在新泰两地都报警，也没有放弃再购票。“我们本来就计划逗留四天，还是会想办法从官方渠道买票。”

警方早前发文告说，今年首两个月，已有至少334人因购买泰勒丝演唱会门票受骗，损失金额至少21万3000元。