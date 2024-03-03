唐振辉：新加坡办大型演唱会 具备多方面竞争优势

新加坡之所以能成功拿下泰勒丝本次的演唱会，主要得益于本地有一流的场地、主办活动的便利性，以及稳定的政治环境。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉在星期六（3月2日）傍晚于泰勒丝首场演唱会场外接受《联合早报》采访时，指出了新加坡争取主办泰勒丝演唱会所具备的竞争优势。他剖析了与泰勒丝团队谈判的过程，以及吸引他们最终选择了新加坡的原因。

唐振辉说，泰勒丝团队最关心的条件之一是演唱会场地的质量和安全。“（主办方希望）场地必须是一流的、安全的，同时须让观众感到舒适。”

主办方也重视场地的技术规格，以及合作方是否有能力在保证安全的情况下举办大型活动。是否能够容易搭建演唱会的舞台场地，也是谈判的一个关键因素。

新加坡拥有稳定环境 让人认为非常可靠

新加坡稳定的社会和政治环境，对于争办大型活动发挥了重要作用。唐振辉指出，尤其是最近在其他一些国家发生的事件，让表演团队担心演唱会可能被迫取消。新加坡拥有稳定的环境，让人认为非常可靠，加上有明确的合作条款，这些都给了主办方保障和信心。

唐振辉说：“在契约方面，当你在这里（新加坡）签订合同时，你知道合同会得以履行。你也知道，政府不会突然改变约定规则。我认为，这些都是无形的，不能用金钱来衡量。”

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉（右）星期六傍晚于泰勒丝首场演唱会场外活动区与一名Swiftie（泰勒丝粉丝）父亲合照。唐振辉说，他的女儿都是泰勒丝铁粉，因此他也是一名Swiftie爸爸。（新加坡体育城提供）

除此以外，本地还有各种精彩的零售、餐饮和旅游点，对于演出主办方来说，新加坡作为一个演唱会城市是具有吸引力的。因为，无论是主办方的工作人员或是从世界各地飞来的观众，都希望可以去一个拥有众多选择的精彩城市。

有人说，新加坡给人的印象是高效、干净，但乏味。唐振辉认为，当新加坡拥有高效、干净等优势时，却被说很无聊，这样的说法不公平。“我认为，我们可以证明我们可以做得很好、很干净、很高效，一切都能正常运转，也同样能够精彩。”