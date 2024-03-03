泰勒丝演唱会开场首日 入场散场井然有序

美国流行乐天后泰勒丝在新加坡开巡回演唱会，星期六（3月2日）首场吸引约6万名歌迷入场同欢，没买到票的大批粉丝也聚在场外凑热闹。体育城河滨走道部分区域晚间因人数达上限一度关闭，但整体来说还算井然有序。

万众瞩目的泰勒丝（Taylor Swift）时代巡回演唱会（The Eras Tour）新加坡站，星期六晚上正式拉开序幕。下午2时，大批盛装打扮的粉丝已在场外聚集，一同雀跃欢腾。不少人互相交换友谊手链，气氛十分热烈。

为了管控人潮，体育城部署了大批工作人员和辅警指引方向，也安装大屏幕传达实时信息。体育场地铁站内，数名工作人员手持灯棒疏导人流往场外走，提醒歌迷不要在地铁站范围停留，来自公共交通保安指挥处（Transcom）和勿洛警署的警员在旁戒备。

下午时分，地铁站工作人员手持灯棒疏导人群往两个出口走，提醒乘客不要在地铁站逗留。歌迷井然有序地使用电动扶梯。（邬福梁摄）

歌迷：人潮虽然拥堵 但都有序排队

歌迷王崇宇（23岁，大学生）与三名好友相约观赏演唱会，选择搭乘地铁提早前往体育城感受气氛。他说，人潮虽然拥堵，但都有序排队，不会过于担心安全。他年头刚观赏酷玩乐队（Coldplay）演唱会，指散场时人群分批次放行，这次也会选择搭乘公共交通回家。

一些搭乘私召车或德士的歌迷选择到蒙巴登、加冷等周围地铁站下车，再搭地铁到场，以避开傍晚时分拥堵的车龙。

来自澳大利亚的邱励雅（29岁，医生）应本地的表亲邀请，一同观赏泰勒丝首日和最后一天的演出。她认为，现场人流管控比想象中来得好，等候时间不会太长。

马来西亚歌迷希拉（24岁）和阿马林娜（33岁）星期六清晨乘坐巴士从吉隆坡远道而来，准备看完演唱会搭乘巴士返程。这对姐妹说：“选择一日游不过夜也是希望避开人潮，虽然很赶，但为了泰勒丝很值得！”

泰勒丝晚上约7时出场献唱，把场内气氛推向最高潮。体育城河滨走道区域一小时后人流量达到上限，因此工作人员按警方指示，暂时关闭入口，通往室内体育馆的主要道路之后也关闭。场外聚集许多没抢到票的歌迷，一同放声合唱欢呼，有人还准备零嘴饮料席地而坐。

晚上约10时30分，散场人潮分批进入地铁站，地铁闸门全开。主办方播音乐安抚歌迷，邀请大家合唱，同时在场广播地铁站内情况，吁请歌迷耐心等待；加冷巴耶利峇快速公路交通拥堵。数十名歌迷散场后仍聚集在后门，目送泰勒丝离开。

新加坡警察部队星期五（1日）在脸书发文提醒泰勒丝歌迷，演唱会期间务必保持警惕留意四周，看管好个人财物。