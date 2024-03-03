假冒政府官员攻破防线 心理学专家坠诈骗陷阱失8万元积蓄

在专业中“阅人”无数，却没能看透骗子的阴险狡诈，心理学专家不慎坠入“反诈电话”骗局，按指示将三个户头里的所有存款转进同一户头，8万元瞬间被转走。

一名李姓心理学专家日前向《联合早报》叙述了她如何被骗子操控了心理防线，结果多年积蓄被全数转走的经过。她说，公开个人的被骗遭遇，是“希望自己是最后一个受骗者”。

事情得从1月22日说起。当天，当事人收到一通自称是政府官员的电话，说她有一笔3900元的“可疑消费”，问她是否曾在12月到牛车水一带开设新银行户头和信用卡。她否认，对方就很严肃地说她的个人资料已经泄露，被不法分子用来开户头洗黑钱，必须转接反诈骗部门，并重新设置她所有的银行密码。

当事人信以为真，便在电话里供出她在大华银行、星展银行和马来亚银行里所有的银行账户名和密码。

“对方的讲话听起来专业严谨。持续大概30分钟后，他还提醒这是刑事案，不能告诉任何人，就连老公也不准说，以免打草惊蛇，连累其他人。”

对方说话具说服力 当事人不知已步入骗局

据当事人描述，对方的话很有说服力，她完全没有察觉自己正一步步坠入骗局，当晚还觉得很安心，以为至少户头里的钱保住了。

隔天，老千再来电话，称“骗子”有新动作，又在当事人名下开了两个银行户头和办了新信用卡。对方还称，调查显示马来亚银行最安全，建议她把所有账户里的钱都转进这家银行的户头。

她于是到大华银行和星展银行的柜台，将共约6万元转入马来亚银行的户头。“柜台人员曾问我为什么要转钱，但我一想到骗子的话，就什么都没说。”

转账后，骗子还一再打电话来，要她催银行快些入账。

1月26日，当事人接到大华银行来电，要核实早前转入马来亚银行户头的操作是否出于个人意愿，并问她是否曾将个人信息透露给任何人。她斟酌一番后，决定把经过全盘说出，银行职员听后叫她赶紧检查存款，她这才发现转入马来亚银行大约8万元仅剩下39元。

当事人此时才意识到被骗了，马上报警。

她告诉记者，她的马来亚银行账号必须有实体密码生成器才能转账，这个密码生成器一直在她手里，不知骗子是如何把钱直接转走的。

她受访时哽咽着说，存款一夕之间全数被骗走让她崩溃。“我本来还打算趁新年打一些钱给在外地的家人，现在家里连开销都有问题。”

回想上当的经过，她觉得是因为自己的金融知识不足，加上被骗子看准自己怕连累他人的心理，才默默按对方的指示办事。

骗子利用恐惧等心理 使受害人心甘情愿听从要求

根据警方的2023年全年罪案数据，涉及冒充政府官员的骗案是平均损失金额最高的骗案，每起约10万3600元。这类骗局结合多种行骗手法，利用人们的信任、好奇心、恐惧等心理，经过一段时间的操控，使受害人心甘情愿听从骗子的要求。

马来亚银行发言人回复《联合早报》问询时说，银行已在联系这名客户，协助解决问题；由于案件还在调查，所以不便透露更多详情。

发言人表示，根据业界标准，涉及转账都须要多重验证或交易签名，马来亚银行也不例外。“安全是我们的首要责任，我们的系统也是安全和不受威胁的。马来亚银行还打算在今年引进Money Lock服务。目前，Kill Switch功能已经开始使用。”

发言人说：“诈骗案持续增加，我们呼吁客户保持警惕，不要向任何人透露个人的网络银行信息和一次性密码。如果怀疑受骗，应马上报警并联系银行。”