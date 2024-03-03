泰勒丝演唱会首天 歌迷互动场面欢腾

新加坡是泰勒丝“时代巡回演唱会”在亚洲的最终站，也是唯一的东南亚站，吸引大批本地和海外歌迷齐聚一堂，歌迷忘情合唱时也不忘高举双臂，用手机记录下天后风采。（海峡时报）

美国歌坛天后泰勒丝的演唱会星期六（3月2日）正式开锣，本地和海外约6万名歌迷兴奋入场目睹偶像风采，国家体育场内外情绪沸腾。

晚上开场前几个小时，泰勒丝（Taylor Swift）的大批忠实粉丝早已提前抵达新加坡体育城排队购买周边产品、交换友谊手链、拍照打卡等。许多买不到演唱会门票的粉丝也自带垫子和折叠凳，在场外一同振臂狂欢。

下午3时前往体育馆时正下着大雨，场外却已有大批粉丝聚集，一边排队购买泰勒丝的周边商品，一边跟随音乐大合唱，场面欢腾热烈。（郑一鸣摄）

《联合早报》记者下午3时抵达体育城时正下着大雨，场外却已有大批粉丝聚集，一边排队购买泰勒丝的周边商品，一边跟随音乐大合唱，场面欢腾热烈。

受访歌迷张佳雯（28岁）说，她从下午1时就开始排队买周边商品，一直等到下午5时才购得一件T恤，虽然排了几个小时，但觉得值得。她说：“如果是从官网购买，须要支付昂贵的运费，而且要等很久才能运到，所以还是选择来排队。”

特意从中国上海前来追星的万梓莹（22岁，大学生）和胡子怡（22岁，大学生）说：“泰勒丝的亚洲巡回只有日本和新加坡场，这里的气氛明显比日本热闹许多。我们跟来自菲律宾、泰国、马来西亚的粉丝都交换了友谊手链以及拍大合照，很喜欢这种歌迷之间愉快互动的氛围。”

泰勒丝的粉丝在体育场外交换友谊手链。（路透社）

许惠真（52岁，音响销售）下午3时已在国家体育场外的区域用野餐垫、移动桌和折叠凳占好位置。她说，孩子们都在场内看演唱会，自己则买到下个星期五的票，所以今天就先和朋友在场外放松听音乐。

“之前我也来看过Ed Sheeran（艾德希兰）、Coldplay（酷玩乐团）的演唱会，但是从来没见过歌迷会准备这么多，用心穿搭打扮、还会亲手串珠做手链等，我在准备手链时也对泰勒丝的演出更加充满期待。”

晚上7时，随着舞台中央的大屏幕上出现巨型倒数时针，泰勒丝身穿经典亮片连体装登场，现场气氛瞬间沸腾。歌迷们戴着炫彩的LED手环，边挥舞双臂边大声合唱“Cruel Summer”、“Lover”、“Love Story”等热门歌曲。

泰勒丝：妈妈曾在新加坡度过童年

演唱会上，泰勒丝也谈及她和新加坡的缘分。“我的妈妈其实曾在新加坡度过她的童年，所以之前来巡演时，妈妈会开着车带我看她曾经居住的房子、就读的学校，所以新加坡对我而言并不陌生。”

新加坡是这位美国天后“时代巡回演唱会”（The Eras Tour）在亚洲的最终站，也是唯一的东南亚站。我国政府为了获得泰勒丝在东南亚的独家主办权，为演唱会提供了补贴。

一些国人认为，政府争取泰勒丝演唱会的独家权是浪费纳税人的钱。文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉对此回应说，政府在使用纳税人的钱时必须经过仔细权衡，这些花出去的钱可能给新加坡带来的好处和经济利益。

“几乎每个泰勒丝演出过的城市都会考虑经济效益，比如最明显的游客消费，包括酒店、旅游、购物、零售。我认为更重要的是塑造新加坡的形象，证明我们有能力举办像泰勒丝这种顶级巨星的演出活动，这可能是世界排名数一数二的活动，还能反映出国人对音乐艺术的欣赏，有助于实现我们成为文化中心的目标。”

泰勒丝在新加坡还有本月3日和4日，以及7日至9日的五场演出。她也是继今年1月份的英国乐队Coldplay后，第二位在国家体育场连开六场演唱会的歌手。