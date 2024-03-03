新加坡美术生负笈中国 学传统画技绘狮城文化

本地美术特长生留学中国，为国际文化节设计鱼尾狮吉祥物周边产品，并推广本地传统味道与游戏。

在中国清华大学的国际文化节上，就读于清华美术学院的大三学生黄子芹（22岁）与其他留学北京的新加坡学生一起推广狮城的美食和传统游戏。

她受访时说：“我们代表新加坡在文化节上设立展位，不仅本土的咖椰（Kaya）酱面包在清华师生中大受欢迎，而且五石子(Five Stones)、挑小棒（Pick-up Sticks）等游戏让很多教师亲属，尤其是小朋友们玩得不亦乐乎。”

绘制穿着国旗短袖鱼尾狮吉祥物

为了凸显新加坡主题，黄子芹还发挥美术特长，亲自绘制了亲切可爱的鱼尾狮吉祥物，并通过商家把它制作成钥匙扣。

谈及设计思路，她说：“当时想的是，怎么更好地推广新加坡文化？最后设计了穿着国旗短袖的鱼尾狮形象，没想到大家都很喜欢，准备的70件很快都抢完了。”

为了凸显新加坡主题，黄子芹还发挥美术特长，亲自绘制了鱼尾狮吉祥物，并通过商家把它制作成钥匙扣。（受访者提供）

自幼学习美术的黄子芹中学时选修美术特选课程（Art Elective Programme），并在报考大学阶段同时申请东西方各国的美术院校，多所欧美高校向她抛出橄榄枝。

黄子芹最终选择入读清华美院信息设计专业。除了父亲在上海工作外，她说：“是清华美院高水准的专业进修机会，以及对华族传统文化的好奇心和探索欲，让我做出决定。”

被问及新中差异，她说，求同存异和相互理解是关键。“有很多相似点，也有一些不同，但在我遇到困难，或课业上文字表达看不懂时，当地同学都会讲解给我听。”

来到中国首都与政治文化中心，黄子芹提到，北京让她看到东方文化更深的底蕴。“清美很多选修课都带有中国特色，比如中国画，画山水和花鸟的技法，和西方迥然不同。”