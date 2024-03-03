新加坡美术生负笈中国 学传统画技绘狮城文化

赵世楚

更新 /
更新 / 2024年3月3日 7:09 PM
发布 /
发布 / 2024年3月3日 5:46 PM
清华大学美术学院的大三学生黄子芹（左二）与其他留学北京的本地同学一起在国际文化节上代表新加坡设立展位，推广狮城的美食和传统游戏。（受访者提供）
清华大学美术学院的大三学生黄子芹（左二）与其他留学北京的本地同学一起在国际文化节上代表新加坡设立展位，推广狮城的美食和传统游戏。（受访者提供）

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本地美术特长生留学中国，为国际文化节设计鱼尾狮吉祥物周边产品，并推广本地传统味道与游戏。

在中国清华大学的国际文化节上，就读于清华美术学院的大三学生黄子芹（22岁）与其他留学北京的新加坡学生一起推广狮城的美食和传统游戏。

她受访时说：“我们代表新加坡在文化节上设立展位，不仅本土的咖椰（Kaya）酱面包在清华师生中大受欢迎，而且五石子(Five Stones)、挑小棒（Pick-up Sticks）等游戏让很多教师亲属，尤其是小朋友们玩得不亦乐乎。”

绘制穿着国旗短袖鱼尾狮吉祥物

为了凸显新加坡主题，黄子芹还发挥美术特长，亲自绘制了亲切可爱的鱼尾狮吉祥物，并通过商家把它制作成钥匙扣。

谈及设计思路，她说：“当时想的是，怎么更好地推广新加坡文化？最后设计了穿着国旗短袖的鱼尾狮形象，没想到大家都很喜欢，准备的70件很快都抢完了。”

为了凸显新加坡主题，黄子芹还发挥美术特长，亲自绘制了鱼尾狮吉祥物，并通过商家把它制作成钥匙扣。（受访者提供）

自幼学习美术的黄子芹中学时选修美术特选课程（Art Elective Programme），并在报考大学阶段同时申请东西方各国的美术院校，多所欧美高校向她抛出橄榄枝。

黄子芹最终选择入读清华美院信息设计专业。除了父亲在上海工作外，她说：“是清华美院高水准的专业进修机会，以及对华族传统文化的好奇心和探索欲，让我做出决定。”

被问及新中差异，她说，求同存异和相互理解是关键。“有很多相似点，也有一些不同，但在我遇到困难，或课业上文字表达看不懂时，当地同学都会讲解给我听。”

来到中国首都与政治文化中心，黄子芹提到，北京让她看到东方文化更深的底蕴。“清美很多选修课都带有中国特色，比如中国画，画山水和花鸟的技法，和西方迥然不同。”

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