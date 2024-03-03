李总理访澳三天 亚细安澳洲领袖召开特别峰会

李显龙总理星期一出访澳大利亚墨尔本，出席亚细安与澳洲领导人特别峰会。东南亚国家和澳洲预计会探讨海上安全和经贸等领域的合作，在地缘政治环境充斥不确定因素的形势中释放携手应对挑战的信号。
李总理星期一至星期三（4日至6日）出访。除了亚细安—澳洲特别峰会，李总理也将与澳洲总理阿尔巴尼斯一同举行第九届新澳领袖级会议。
总理公署星期天（3日）发文告说，新澳领袖级会议是两国总理商讨双边合作，并就区域和国际局势交换看法的重要平台。李总理和阿尔巴尼斯在会后也会召开联席记者会。
新澳领袖级会议是根据新澳全面战略伙伴关系设立的年度会议，由新澳两国轮流主持。双方2015年把双边关系升级至全面战略伙伴，并将在明年迎来建交60周年暨建立全面战略伙伴关系10周年的重要里程碑。
澳洲也是亚细安建立对话关系最久的伙伴。双方今年纪念建立对话伙伴关系50周年，并举办特别峰会。这是亚细安和澳洲第二次举行特别峰会，第一次是2018年3月。
总理公署说，这场峰会将再次肯定亚细安和澳洲之间持久、实质的关系，会上将探讨如何在绿色和数码经济等领域深化和拓展合作。
“各国领导人也会就互相关注的区域和全球课题，以及如何继续与澳洲打造开放、包容和稳定的区域交换看法。”
外交部长维文医生，及总理公署和外交部官员将随李总理出访。
总理出访期间，副总理兼财政部长黄循财将出任代总理。
地缘政治课题预计会是峰会焦点
观察家受访时指出，当前大国博弈加剧，各国之间缺乏互信，因此预计地缘政治课题是亚细安—澳洲特别峰会的焦点。
澳洲外交政策智库洛伊研究所（Lowy Institute）东南亚项目研究员拉曼（Rahman Yaacob）说：“印太地区目前的政治、安保和经济形势充满不确定因素。这次峰会召开得正是时候，会让地理位置上靠近的澳洲和亚细安共同合作，处理气候变化和海上安全的课题。”
新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院亚细安研究中心协调员佘丽莲说，以哈冲突、南中国海主权纠纷，以及海上航运受阻，预计会受到关注。
拉曼指出，澳洲希望为东南亚安保做出“净贡献”，也采取了与亚细安加强关系的步骤。他说，澳洲具备成为最受亚细安信赖安全伙伴的潜能，包括在亚细安发展数码经济之际，为加强亚细安抵御网络安全威胁的能力发挥更大作用。
佘丽莲说，此次峰会为澳洲提供契机，在区域安保框架中发挥更决定性作用的同时，向东南亚国家阐明它做为美日印澳四方安全对话（Quad）和澳英美联盟（AUKUS）这两个机制一员的论述，缓解东南亚国家的不安情绪。
亚细安和澳洲预计也会通过这次峰会发展经济和贸易关系。澳洲政府东南亚问题特使摩尔（Nicholas Moore）在去年9月完成的《至2040年的澳洲东南亚经济战略》中，提到澳洲计划通过农粮、绿色能源转型、基础设施、教育、数码经济和金融服务等领域继续支持对东南亚的贸易和投资，凸显了阿尔巴尼斯政府对加强与东南亚经贸联系的重视。