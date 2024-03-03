李总理访澳三天 亚细安澳洲领袖召开特别峰会

李显龙总理星期一出访澳大利亚墨尔本，出席亚细安与澳洲领导人特别峰会。东南亚国家和澳洲预计会探讨海上安全和经贸等领域的合作，在地缘政治环境充斥不确定因素的形势中释放携手应对挑战的信号。

李总理星期一至星期三（4日至6日）出访。除了亚细安—澳洲特别峰会，李总理也将与澳洲总理阿尔巴尼斯一同举行第九届新澳领袖级会议。

总理公署星期天（3日）发文告说，新澳领袖级会议是两国总理商讨双边合作，并就区域和国际局势交换看法的重要平台。李总理和阿尔巴尼斯在会后也会召开联席记者会。

新澳领袖级会议是根据新澳全面战略伙伴关系设立的年度会议，由新澳两国轮流主持。双方2015年把双边关系升级至全面战略伙伴，并将在明年迎来建交60周年暨建立全面战略伙伴关系10周年的重要里程碑。

澳洲也是亚细安建立对话关系最久的伙伴。双方今年纪念建立对话伙伴关系50周年，并举办特别峰会。这是亚细安和澳洲第二次举行特别峰会，第一次是2018年3月。

2022年10月，澳大利亚总理阿尔巴尼斯（左）在堪培拉的国会大厦外迎接我国总理李显龙。李总理访问澳洲，参加第七届新澳领袖级会议。（档案照片）

2022年10月，李显龙总理（左）与澳洲总理阿尔巴尼斯在堪培拉举行第七届新澳领袖级会议后召开联席记者会。（档案照片）

总理公署说，这场峰会将再次肯定亚细安和澳洲之间持久、实质的关系，会上将探讨如何在绿色和数码经济等领域深化和拓展合作。

“各国领导人也会就互相关注的区域和全球课题，以及如何继续与澳洲打造开放、包容和稳定的区域交换看法。”

外交部长维文医生，及总理公署和外交部官员将随李总理出访。

总理出访期间，副总理兼财政部长黄循财将出任代总理。

亚细安与澳大利亚今年纪念建立对话伙伴关系50周年，在墨尔本举行亚细安—澳洲特别峰会。（海峡时报）

地缘政治课题预计会是峰会焦点

观察家受访时指出，当前大国博弈加剧，各国之间缺乏互信，因此预计地缘政治课题是亚细安—澳洲特别峰会的焦点。

澳洲外交政策智库洛伊研究所（Lowy Institute）东南亚项目研究员拉曼（Rahman Yaacob）说：“印太地区目前的政治、安保和经济形势充满不确定因素。这次峰会召开得正是时候，会让地理位置上靠近的澳洲和亚细安共同合作，处理气候变化和海上安全的课题。”

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院亚细安研究中心协调员佘丽莲说，以哈冲突、南中国海主权纠纷，以及海上航运受阻，预计会受到关注。

拉曼指出，澳洲希望为东南亚安保做出“净贡献”，也采取了与亚细安加强关系的步骤。他说，澳洲具备成为最受亚细安信赖安全伙伴的潜能，包括在亚细安发展数码经济之际，为加强亚细安抵御网络安全威胁的能力发挥更大作用。

佘丽莲说，此次峰会为澳洲提供契机，在区域安保框架中发挥更决定性作用的同时，向东南亚国家阐明它做为美日印澳四方安全对话（Quad）和澳英美联盟（AUKUS）这两个机制一员的论述，缓解东南亚国家的不安情绪。

亚细安和澳洲预计也会通过这次峰会发展经济和贸易关系。澳洲政府东南亚问题特使摩尔（Nicholas Moore）在去年9月完成的《至2040年的澳洲东南亚经济战略》中，提到澳洲计划通过农粮、绿色能源转型、基础设施、教育、数码经济和金融服务等领域继续支持对东南亚的贸易和投资，凸显了阿尔巴尼斯政府对加强与东南亚经贸联系的重视。