莱佛士书院前校长尤金·维基新雅逝世 享年90岁

本地知名教育工作者，领导莱佛士书院成为自主中学的莱院前校长和前教师尤金·维基新雅（Eugene Wijeysingha）星期六（3月2日）与世长辞，享年90高龄。

莱佛士书院3月2日在脸书贴文，但没有透露维基新雅去世的详情。

被学生昵称为“维基先生”的维基新雅，1959年在莱佛士书院的勿拉士峇沙路旧校园当历史教师，过后升任高级教师。

维基新雅1967年担任尚育中学（Changkat Changi Secondary School）的校长，也是创校校长，后来回教育部担任多个行政职务。1980年至1985年，他担任淡马锡初级学院院长，1986年重回莱佛士书院出任校长。

莱佛士书院的贴文说，维基新雅致力于培养纪律精神、加强卓越的学术成就，以及为校园注入活力。

贴文指维基新雅在领导莱佛士书院成为自主学校的过程中，发挥关键作用，并积极策划1990年校舍搬到碧山新镇和1994年创办寄宿学校。

出版书籍保存莱院历史 为我国培育无数栋梁

维基新雅热爱历史，热衷于保存学校历史，曾出版一本有关莱佛士书院历史的书，并于1994年在校园设立档案馆和博物馆。

维基新雅1994年底退休，对教师、职员和校友留下巨大影响力。

他为我国培育无数主流精英，包括荣誉国务资政吴作栋和前国会议长阿都拉。

莱佛士书院通过脸书悼念他，并向维基新雅的家人和亲人致以最深切、最诚挚的慰问。“他为人民服务，他的精神将持续永存于曾在他领导下学习的学生和教职员工，以及有幸与他有过交集的人的心中”。

莱院校长罗洪恩在院方发表的文告中，对失去这位受人尊敬的教育家深感悲痛。

“当我还是莱院的学生时，维基新雅是我的校长。对我们来说，他是每日智慧和指导的源泉，总督促我们反思和挑战自己，成为有品格的年轻人，并维护莱院的使命和价值观。”

淡马锡初级学院咨询委员会主席汤友豪医生代表院方在脸书贴文，向维基新雅的家人致哀。

他形容维基新雅是特殊、慈父般的长者，为人处世坚定，受人爱戴。“办公室的门总是敞开，让我们寻求他的明智指引，或纯粹找他聊天。”

汤友豪指维基新雅尊重学生，把他们当年轻人看待，并委托学生领袖组织和开展许多项目和活动，为勿洛校园增添活力。

“我们也以学习认真，玩得尽兴作为回报，竭力帮助淡初取得今日的成就。我们当中有许多已是公共和私人领域的领导者，非常感谢他在我们成长和可塑性强的初院岁月里，为我们树立好榜样。”

维基新雅于1992年荣获最杰出新加坡僧伽罗（Sinhalese） 奖。他是1998年首届“卓越教师总统奖”的遴选委员之一，2003年担任强制教育局主席，也曾是《新报》的教育专栏作家。

他遗下数名子女，包括2011年代表新加坡民主党，与另三个候选人角逐荷兰—武吉知马集选区，结果落败的文森·维基新雅（Vincent Wijeysingha）。

文森在脸书贴文说，父亲去年生病，圣诞节过后情况恶化，但一直很坚强，成功抵抗数次感染，但最终心脏衰竭过世。父亲去世时，他母亲和一个姐妹在侧。移居海外的文森说，他将在4日上午抵达新加坡。

维基新雅的丧礼从星期天（3日）晚上起在丧居举行四天，星期三（6日）下午2时30分在杨厝港路的圣文生德保教堂（St. Vincent de Paul）举行追思礼拜，随后移柩至万礼火化场火化。

It is with deep sorrow that we share the news of the passing of former teacher, headmaster and visionary, Mr Eugene... Posted by Raffles Institution on Saturday, March 2, 2024