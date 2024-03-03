莱佛士书院前校长尤金·维基新雅逝世 享年90岁

傅丽云

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发布 / 2024年3月3日 7:07 PM
领导莱佛士书院成为自主中学的莱院前校长和前教师尤金·维基新雅（Eugene Wijeysingha）与世长辞，享寿90高龄。（取自莱佛士书院脸书）
领导莱佛士书院成为自主中学的莱院前校长和前教师尤金·维基新雅（Eugene Wijeysingha）与世长辞，享寿90高龄。（取自莱佛士书院脸书）

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本地知名教育工作者，领导莱佛士书院成为自主中学的莱院前校长和前教师尤金·维基新雅（Eugene Wijeysingha）星期六（3月2日）与世长辞，享年90高龄。

莱佛士书院3月2日在脸书贴文，但没有透露维基新雅去世的详情。

被学生昵称为“维基先生”的维基新雅，1959年在莱佛士书院的勿拉士峇沙路旧校园当历史教师，过后升任高级教师。

维基新雅1967年担任尚育中学（Changkat Changi Secondary School）的校长，也是创校校长，后来回教育部担任多个行政职务。1980年至1985年，他担任淡马锡初级学院院长，1986年重回莱佛士书院出任校长。

莱佛士书院的贴文说，维基新雅致力于培养纪律精神、加强卓越的学术成就，以及为校园注入活力。

贴文指维基新雅在领导莱佛士书院成为自主学校的过程中，发挥关键作用，并积极策划1990年校舍搬到碧山新镇和1994年创办寄宿学校。

出版书籍保存莱院历史 为我国培育无数栋梁

维基新雅热爱历史，热衷于保存学校历史，曾出版一本有关莱佛士书院历史的书，并于1994年在校园设立档案馆和博物馆。

维基新雅1994年底退休，对教师、职员和校友留下巨大影响力。

他为我国培育无数主流精英，包括荣誉国务资政吴作栋和前国会议长阿都拉。

莱佛士书院通过脸书悼念他，并向维基新雅的家人和亲人致以最深切、最诚挚的慰问。“他为人民服务，他的精神将持续永存于曾在他领导下学习的学生和教职员工，以及有幸与他有过交集的人的心中”。

莱院校长罗洪恩在院方发表的文告中，对失去这位受人尊敬的教育家深感悲痛。

“当我还是莱院的学生时，维基新雅是我的校长。对我们来说，他是每日智慧和指导的源泉，总督促我们反思和挑战自己，成为有品格的年轻人，并维护莱院的使命和价值观。”

淡马锡初级学院咨询委员会主席汤友豪医生代表院方在脸书贴文，向维基新雅的家人致哀。

他形容维基新雅是特殊、慈父般的长者，为人处世坚定，受人爱戴。“办公室的门总是敞开，让我们寻求他的明智指引，或纯粹找他聊天。”

汤友豪指维基新雅尊重学生，把他们当年轻人看待，并委托学生领袖组织和开展许多项目和活动，为勿洛校园增添活力。

“我们也以学习认真，玩得尽兴作为回报，竭力帮助淡初取得今日的成就。我们当中有许多已是公共和私人领域的领导者，非常感谢他在我们成长和可塑性强的初院岁月里，为我们树立好榜样。”

维基新雅于1992年荣获最杰出新加坡僧伽罗（Sinhalese） 奖。他是1998年首届“卓越教师总统奖”的遴选委员之一，2003年担任强制教育局主席，也曾是《新报》的教育专栏作家。

他遗下数名子女，包括2011年代表新加坡民主党，与另三个候选人角逐荷兰—武吉知马集选区，结果落败的文森·维基新雅（Vincent Wijeysingha）。

文森在脸书贴文说，父亲去年生病，圣诞节过后情况恶化，但一直很坚强，成功抵抗数次感染，但最终心脏衰竭过世。父亲去世时，他母亲和一个姐妹在侧。移居海外的文森说，他将在4日上午抵达新加坡。

维基新雅的丧礼从星期天（3日）晚上起在丧居举行四天，星期三（6日）下午2时30分在杨厝港路的圣文生德保教堂（St. Vincent de Paul）举行追思礼拜，随后移柩至万礼火化场火化。

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