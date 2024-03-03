滨海湾金沙千个岗位招聘 中国求职者“免签”来应征

综合度假胜地业者滨海湾金沙推出1000个就业岗位以满足翻新项目后的需要，虽然招聘对象主要针对本地人，但也吸引利用免签政策特地从中国飞过来的应聘者。

星期天（3月3日）上午10时不到，四楼的滨海湾金沙年度职业展就排起人龙。尽管今年招聘的岗位数量低于去年的1500份和前年的2000份，但主办方不认为酒店的用工需求在下降。

滨海湾金沙人力资源部高级副总裁陈悦欢接受《联合早报》访问时说：“我们的招聘工作常年进行，我们正想方设法填补很多岗位的空缺。公司对员工的需求正在稳步增长。”

涉及管家服务与餐饮等70个部门

目前，滨海湾金沙有约1万1500名员工，星期天招聘的1000份工作涉及管家服务、餐饮、赌场运营、设施维护，交通等70个部门，包括行政主厨、糕点师、调酒师、客户专员、豪华车驾驶员、安保等多个岗位。部分新增岗位来自正在进行中总额为17亿5000万美元（约23亿5000万新元）的再投资计划，包括酒店第三大楼、酒店大厅和金沙空中花园等翻新项目。

职业展现场有多名手持中国护照的求职者。来自山东的刘学（38岁，无业）说，新加坡从2月9日起对中国实行30天免签政策，中国目前国内工作不好找，所以她在农历新年期间以游客身份来新加坡谋职。“我希望从酒店客房清理工作做起，然后逐步发展。”

求职平台JobStreet By SEEK新加坡总经理周瑞美受访时说，本地酒店旅游业发展势头明显，不少相关工作岗位不需要大学学历，免签政策有望吸引更多不同文化背景的应聘者，这将有利于酒店业的发展。

新加坡国立大学商学院卢耀群教授认为，尽管免签政策会在一定程度上增加职场竞争，但有利于长远发展。

“今后，新加坡会有更多类似泰勒丝演唱会的活动，不断推动旅游酒店业为本地经济做出贡献。因此，这个行业需要从顶尖人才到蓝领，不同教育程度的劳动力来弥补岗位空缺。”

大多数岗位仅开放给新加坡公民和永久居民

虽然职业展的部分工作向外国人开放，但滨海湾金沙陈悦欢说，绝大多数岗位仍仅开放给新加坡公民和永久居民。

刚完成国民服役的彭俊杰（21，无业）说，他希望谋得一份能服务公众的工作：“旅游业不仅有前景，而且可以为社会服务，我刚刚应聘了金沙酒店游泳池和休闲区域的看管岗位。”

曾远和（67岁，罗厘司机）擅长烹饪也拥有餐饮卫生证，所以想成为金沙酒店的厨师。“我从未在餐饮业做过全职，但做人要活到老学到老，金沙是具有专业水准的酒店，我希望试一试。”