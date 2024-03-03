不孕症困扰不言败 坚强妈妈分享经历鼓励他人

受不孕症困扰，郑雅枚（37岁，中学教师）与丈夫结婚10年才迎来宝贝女儿。过程中，他们曾尝试自然受孕好几年，也做了五次试管婴儿，郑雅枚还一度流产。

她说：“不孕症对我来说是一个比较私密的话题，但我认为这也应该与其他健康问题一样拿出来讨论。我要跟其他妇女说的是，不孕症不应该影响你作为女性的一个身份认同，虽然受孕过程很难，也很少人经历，但我们其实可以从网上找寻有共同经历的群体互相支持和鼓励。”

郑雅枚与丈夫在2012年步入婚姻殿堂，由于还想享受多点蜜月时光，所以一直到三四年后才想要小孩。但他们尝试自然受孕三年多无果，郑雅枚才得知自己的“抗穆氏管荷尔蒙”（anti-mullerian hormone）指数很低，即卵子数量很少，只能尝试做试管婴儿。

进行试管婴儿疗程时，夫妇俩也向身边有做过试管婴儿的朋友讨教，却一直都没有公开告诉其他人，包括家人在内；就连到脸书Fertility Support小组上咨询有相似经历的夫妻也用匿名的方式。郑雅枚说，社会上大多数难以受孕的群体都不太会把这个问题拿出来谈，因为担心异样的眼光。

后来，她发现实名分享调养身体的配方和经验更能增加信服力，从此持续这么做，还一路支持其他女性，为她们答疑解惑。

颁发“狮城女英豪”奖 表彰女性坚韧与毅力

为表彰郑雅枚与另外四名女性在面对各自困难和挑战中表现出的韧性和毅力，三巴旺西基层组织星期天（3月3日）在配合三八国际妇女节举办的第六届“新女性欢庆节”活动上，为她们颁发“狮城女英豪”（SG Heroine）奖。

今年活动主题是“给自己一份健康的礼物”，从早上9时至傍晚6时，在海军部村庄为访客带来一系列有关生育、更年期等针对女性健康课题的讲座，以及尊巴等保健活动。

活动主宾三巴旺集选区议员傅丽珊受访时说：“很多女性忙于工作和家庭，都没有时间照顾自己的健康，所以等到身体出现状况才来担忧。我们要鼓励女性在生活各方面寻求平衡，注重运动和注意饮食，在生理出现问题也要及时寻医。”