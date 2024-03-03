福善与跨国企业合作 为志愿者搭建关怀年长者桥梁

慈善机构福善与跨国企业美光（Micron）和联合包裹（UPS）合作，为本地多个地区的年长者提供长期关怀志愿服务，帮助孤独老人融入社区、打造社会凝聚力。

福善（Blossom Seeds）星期天（3月3日）举办年度慈善午宴，由主宾卫生部长王乙康正式揭幕这项合作，约1200名来自不同宗教组织的社区伙伴、基层领袖、年长者和义工在台下见证。

美光员工贡献逾600小时志愿服务

美光在去年11月率先推出“美光甘榜”活动，与福善和三巴旺基层组织合作，让员工参与为期九到12个月的志愿活动，与区内存在社会孤立风险的年长者结成朋友，并定期组织社区活动。

负责企业志愿服务的胡金耀受访时说，截至目前，美光员工已贡献了超过600小时的志愿服务。他说，公司志愿者组织了圣诞派对、年前大扫除等活动，让老人们走出家门与更多人社交。

UPS72组志愿者与孤独老人交朋友

UPS核心志愿者、健康保健策略资深经理裘虹受访时说，公司从去年12月开始与福善合作，为坎贝拉东三区和四区的年长者提供志愿服务，目前已有72组志愿者与孤独老人交上朋友，定期上门拜访。

“我们会留意那些比较孤独，或有特殊医疗需求的老人，确保他们有人照顾，帮助他们融入社区、建立长期的联系。”

年长者与义工表演多元文化歌舞

除了美食、互动游戏和幸运抽奖外，年长者与义工也在午宴期间呈献了一系列多元文化歌舞表演，包括由福善受益者和新加坡青年志愿团队义工联合表演的“企鹅舞”。

86岁的陈桂英是现场最年长的表演者之一，她说为了这次表演已经连续排练了很多周，虽然上场时还是会害羞紧张，但看到大家享受演出，她也感受到快乐。

陈桂英的孩子和孙辈时常会去看望她，但她一有时间就去参加社区为年长者组织的活动，认识不同种族、不同背景的朋友，“那里就好像是我的第二个家”。

王乙康与三巴旺集选区议员维凯和佳馥梅也在午宴期间向年长者发红包送祝福，并与众人合唱《朋友》。