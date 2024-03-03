李总理与多名政要赴灵堂吊唁庄日昆

多名政要包括总理李显龙夫妇和副总理兼财政部长黄循财、华社代表和各界人士，星期天（3月3日）到双林寺的功德堂，向三天前与世长辞的政坛元老庄日昆致上最后敬意。

李显龙总理与夫人何晶在中午12时左右抵达灵前吊唁，逗留约半小时，慰问逝者家属。总理日前在脸书发文，肯定庄日昆担任议员和各政治职务期间的贡献，赞扬他对促进华社团结与加强华族在多元文化社会的身份认同的努力。

庄日昆星期五（1日）下午逝世，享耆寿90岁。他1968年从政，1997年离开政坛前的最后一个政治职务是社会发展部高级政务部长。

庄日昆的灵堂自星期六（2日）傍晚6时开放让公众吊唁。星期天上午前往吊唁的政要除了总理，还有副总理兼财政部长黄循财、国家发展部长李智陞与荣誉国务资政吴作栋等；议员则有碧山—大巴窑集选区议员安迪和钟奇雄、麦波申区议员陈佩玲等。

荣誉国务资政吴作栋较早前在脸书发文，感激庄日昆在自己政治生涯发挥的作用。上世纪80年代，庄日昆担任委员会主席，负责安排吴作栋与其他人的部长选区访问活动。吴作栋说，这是难能可贵的政治接触。

吴作栋写道：“从他身上，我获益良多，我非常珍视与他的情谊以及他对处理政治事务的看法。日昆为新加坡、他的选区和人民行动党服务，全心全意地奉献。”

吴作栋也在脸书里提到，两人上个月出席总理为退休议员设的午餐会时，彼此欢愉交谈，当时庄日昆笑容满面，侃侃而谈，不料前天却在一个晚宴上听闻他离世，顿感震惊悲痛。

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤在脸书里分享他与庄日昆的接触点滴，包括一组庄日昆参与双林寺修复工程的照片。张志贤说：“他一生充实，对新加坡贡献很大。在我担任教育部、环境部和内政部长以及数个体育协会职务期间，他不吝分享建议，是良师益友。”

庄日昆的灵堂星期一（3月4日）上午10时至晚上10时让公众吊唁，遗体星期二（5日）下午2时30分出殡，随后在万礼火化场第四厅举行火化仪式。