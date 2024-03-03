杨莉明：政府在技能提升与补贴等 继续改善女性权益

提升女性地位、为女性赋能是一项重要的长期工作，政府将继续在补助、技能提升等方面改善女性权益，并和业界及组织机构合作，打造公平职场环境，发挥职场女性潜能。

为庆祝国际妇女节，及新加坡中华总商会事业女性组成立30周年，新加坡中华总商会星期天（3月3日）晚上举行了“璀璨30，开创未来”的论坛和晚宴。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明出席活动，她致辞时说，今年财政预算案中的一些宣布是针对女性需求设计的，虽然不是仅提供给女性，但一定是对女性友好的。

例如，乐龄补贴计划（Silver Support Scheme）津贴将增加20%并惠及更多受益人，这项计划约三分之二的受益人是女性；政府为公积金基本存款不足的年长国人提供退休储蓄花红，大多数受益人也是女性；低收入家庭未就业的母亲，在子女学前教育中也将获得更多补贴。

公平雇佣指导原则将纳入法律 遏制职场歧视行为

政府也将在今年下半年把公平雇佣指导原则纳入法律，立法遏制职场歧视行为。新的职场公平立法将保护员工免受性别歧视在内的不公平对待，确保雇员的工作评估基于他们的能力和表现。

数据显示，新加坡25岁至64岁的女性就业率持续上升，以77%位居世界前列，调整后的男女薪酬差距也进一步缩小。科技领域的员工中，女性约占四成，而欧洲公司的这一比例仅为22%。新加坡女性首席执行官的比例也是全球平均水平的两倍多。

杨莉明说：“我们还采取了一整套措施，使更多的女性能够留在或重返工作岗位，并取得优异的成绩。”例如，今年财政预算案中宣布的4000元技能创前程培训补助，以及修读专业文凭课程时，两年中可每月得到高达3000元的中途职业加强津贴。

杨莉明在致辞中肯定了总商会事业女性组为专业领域女性发声、建立平等且具包容性的职场环境中做出的努力，并呼吁年轻女性在打拼事业时，也要考虑结婚生子，在事业和家庭中取得平衡。

中华总商会会长高泉庆致辞时说：“现代女性在平衡事业和家庭时，更需要智慧、毅力，以及伴侣和家庭的支持。”

他强调，从生儿育女、照顾家庭、带领企业和国家、到回馈社会，总商会中的事业女性体现了华商精神的诚信、坚毅、仁爱、谦虚的价值观。