莆仙同乡联合会10月组团寻根 飞莆田仙游访古迹品美食

为加强年轻一代对兴化祖籍的认同感,及提高国人对兴化社群的了解,新加坡莆仙同乡联合会今年除了举办盛大的“兴化美食文化节”,也将组团到莆田和仙游寻根。

莆仙同乡联合会(简称莆仙联合会)是一个成立不久的社团组织,首届理事会于2021年就职,在短短三年里主办过数场相当有规模的活动,包括出版两本书籍:中文版《南洋莆仙人物志新加坡卷》和英文版“HINGHWA: The History and Stories of the Hinghwa People”(《兴化人:历史文化与移民故事》),以及本地企业家与中国福建省莆田市代表团的商务洽谈会。

今年,莆仙联合会更是大手笔在乌节路义安城广场搭建“文化村”,主办为期六天(3月12日至17日)的“兴化美食文化节”。同时还将组织200人的寻根团,于10月11日出发,到莆田、仙游展开访古迹、品美食的文化寻根之旅。

莆仙联合会会长方志忠告诉《联合早报》:“美食人人爱吃,通过举办兴化美食文化节,我们希望能起到弘扬兴化历史文化、传统工艺和特色美食的目的。不过,要让新加坡第二和第三代兴化人深入了解自身的根源和籍贯,最好的方法还是回乡寻根。”

为组织这趟寻根之旅,莆仙联合会理事们去年已到莆田实地踩点,然后和旅行社设计出结合寻根、旅游和美食三大元素的“兴化美食游”,除了沿途品尝兴化特色美食,行程还把一般中国旅行团不会去的莆田纳入其中,安排参观仙游“四大景”之一的九鲤湖、有“南国蓬莱”美称的湄洲岛,以及南少林寺和兴化府历史文化街区。

莆仙联合会副会长周家萌曾携家人回乡寻根,他说:“我的父亲是从仙游(现福建省莆田市下辖县)到南洋的,我们在追溯祖先的过程中,已查到明代,回乡再深入查访,进一步追溯到宋代,这种感觉很奇妙。”

这是莆仙联合会首次组织大规模的寻根团,为确保行程的质量,人数限制在200人。莆仙联合会说,如果反应热烈,他们会再组团出发。

兴化美食文化节 30多种美食供品尝

“兴化美食文化节”新闻发布会当天,莆仙联合会会长方志忠(左)和副会长周家萌所穿的红色T恤,上面印着“Hing Hwa Nang”(兴化人)三个大字。(龙国雄摄)

较早前,莆仙联合会宣布举办的“兴化美食文化节”,目前正在紧锣密鼓筹备当中。届时,公众将可品尝到30多种具代表性的兴化美食,以及欣赏到由福建省莆仙戏剧院、莆田南少林寺武僧团、新加坡莆田十音八乐等带来的精彩文化表演。活动入场免费,公众可购买每张20元的固本到美食摊兑换食品。

“兴化美食文化节”新闻发布会当天,莆仙联合会理事所穿的红色T恤,上面印着“Hing Hwa Nang”(兴化人)三个大字。

方志忠特别说明:“兴化是古称,早期从莆田和仙游一带下南洋的先辈,会称自己为兴化人,或者是兴安人。后期从莆田和仙游来的新移民,则会称自己是莆田人或仙游人。这些不同称呼会让人觉得混淆。我们经过多番讨论,决定沿用已在本地深耕的同乡的用法,统称为兴化人。”

团结本地兴化人和协助新移民同乡融入本地社群,是莆仙联合会这几年一直努力的目标。这次的“兴化美食文化节”争取到莆田市人民政府和新加坡传统艺术中心协办,还获得新加坡宗乡会馆联合总会、福建会馆、兴安会馆、莆田会馆和兴安天后宫的支持,印证了本地兴化社群都是一家人。

“兴化美食文化节”费用高达200万元,获远东机构、力宝集团、金鹰集团等的鼎力支持。这些企业的创办人都原籍福建莆田。方志忠希望通过这些活动,让新一代兴化人了解到兴化族群虽然不大,但有许多杰出人才及深厚的历史文化底蕴,借此提高族群的认同感。

本地兴化人 实际人数或达10万人

根据2020年全国人口普查数据,新加坡约有2万7000名兴化人,但实际人数应有8万至10万人,因为很多兴化人在登记籍贯时只有“福建”这一选项,并未细分来自兴化。

至于莆仙联合会会员人数,成立短短几年间,已从最初的200人,增至目前的700人。方志忠说:“我们的一大特色是新旧移民参半,会员中有早已在本地落地生根的,也有像我一样来了20多年的移民。在这个特殊的结构下,莆仙联合会包容性强,会员之间有很多的互动沟通。”

莆仙联合会呼吁更多兴化人加入会馆,有兴趣者可在“兴化美食文化节”现场登记。有意参加“兴化美食游”的人士也可在文化节现场报名。欲知更多详情可浏览官网:www.puxian.org.sg。