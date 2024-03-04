莆仙同乡联合会10月组团寻根 飞莆田仙游访古迹品美食

为加强年轻一代对兴化祖籍的认同感，及提高国人对兴化社群的了解，新加坡莆仙同乡联合会今年除了举办盛大的“兴化美食文化节”，也将组团到莆田和仙游寻根。

莆仙同乡联合会（简称莆仙联合会）是一个成立不久的社团组织，首届理事会于2021年就职，在短短三年里主办过数场相当有规模的活动，包括出版两本书籍：中文版《南洋莆仙人物志新加坡卷》和英文版“HINGHWA: The History and Stories of the Hinghwa People”（《兴化人：历史文化与移民故事》），以及本地企业家与中国福建省莆田市代表团的商务洽谈会。

今年，莆仙联合会更是大手笔在乌节路义安城广场搭建“文化村”，主办为期六天（3月12日至17日）的“兴化美食文化节”。同时还将组织200人的寻根团，于10月11日出发，到莆田、仙游展开访古迹、品美食的文化寻根之旅。

莆仙联合会会长方志忠告诉《联合早报》：“美食人人爱吃，通过举办兴化美食文化节，我们希望能起到弘扬兴化历史文化、传统工艺和特色美食的目的。不过，要让新加坡第二和第三代兴化人深入了解自身的根源和籍贯，最好的方法还是回乡寻根。”

为组织这趟寻根之旅，莆仙联合会理事们去年已到莆田实地踩点，然后和旅行社设计出结合寻根、旅游和美食三大元素的“兴化美食游”，除了沿途品尝兴化特色美食，行程还把一般中国旅行团不会去的莆田纳入其中，安排参观仙游“四大景”之一的九鲤湖、有“南国蓬莱”美称的湄洲岛，以及南少林寺和兴化府历史文化街区。

莆仙联合会副会长周家萌曾携家人回乡寻根，他说：“我的父亲是从仙游（现福建省莆田市下辖县）到南洋的，我们在追溯祖先的过程中，已查到明代，回乡再深入查访，进一步追溯到宋代，这种感觉很奇妙。”

这是莆仙联合会首次组织大规模的寻根团，为确保行程的质量，人数限制在200人。莆仙联合会说，如果反应热烈，他们会再组团出发。

兴化美食文化节 30多种美食供品尝

“兴化美食文化节”新闻发布会当天，莆仙联合会会长方志忠（左）和副会长周家萌所穿的红色T恤，上面印着“Hing Hwa Nang”（兴化人）三个大字。（龙国雄摄）

较早前，莆仙联合会宣布举办的“兴化美食文化节”，目前正在紧锣密鼓筹备当中。届时，公众将可品尝到30多种具代表性的兴化美食，以及欣赏到由福建省莆仙戏剧院、莆田南少林寺武僧团、新加坡莆田十音八乐等带来的精彩文化表演。活动入场免费，公众可购买每张20元的固本到美食摊兑换食品。

“兴化美食文化节”新闻发布会当天，莆仙联合会理事所穿的红色T恤，上面印着“Hing Hwa Nang”（兴化人）三个大字。

方志忠特别说明：“兴化是古称，早期从莆田和仙游一带下南洋的先辈，会称自己为兴化人，或者是兴安人。后期从莆田和仙游来的新移民，则会称自己是莆田人或仙游人。这些不同称呼会让人觉得混淆。我们经过多番讨论，决定沿用已在本地深耕的同乡的用法，统称为兴化人。”

团结本地兴化人和协助新移民同乡融入本地社群，是莆仙联合会这几年一直努力的目标。这次的“兴化美食文化节”争取到莆田市人民政府和新加坡传统艺术中心协办，还获得新加坡宗乡会馆联合总会、福建会馆、兴安会馆、莆田会馆和兴安天后宫的支持，印证了本地兴化社群都是一家人。

“兴化美食文化节”费用高达200万元，获远东机构、力宝集团、金鹰集团等的鼎力支持。这些企业的创办人都原籍福建莆田。方志忠希望通过这些活动，让新一代兴化人了解到兴化族群虽然不大，但有许多杰出人才及深厚的历史文化底蕴，借此提高族群的认同感。

本地兴化人 实际人数或达10万人

根据2020年全国人口普查数据，新加坡约有2万7000名兴化人，但实际人数应有8万至10万人，因为很多兴化人在登记籍贯时只有“福建”这一选项，并未细分来自兴化。

至于莆仙联合会会员人数，成立短短几年间，已从最初的200人，增至目前的700人。方志忠说：“我们的一大特色是新旧移民参半，会员中有早已在本地落地生根的，也有像我一样来了20多年的移民。在这个特殊的结构下，莆仙联合会包容性强，会员之间有很多的互动沟通。”

莆仙联合会呼吁更多兴化人加入会馆，有兴趣者可在“兴化美食文化节”现场登记。有意参加“兴化美食游”的人士也可在文化节现场报名。欲知更多详情可浏览官网：www.puxian.org.sg。