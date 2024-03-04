黄循财：国人应整体看待预算案 别只专注个别援助措施

副总理兼财政部长黄循财强调，今年的财政预算案从多方面提供援助，人民不应只专注于个别援助措施，而忽略整体情况。

他星期天（3月3日）晚上在8视界播出的对谈节目《预算案大家谈2024》中，回应民众对财政预算案的反馈。

有民众希望政府发放社区发展理事会邻里购物券（CDC Voucher）时，能考虑到个别家庭的成员人数及家庭收入，让较低收入的家庭获得多一些援助。

政府会为成员人数较多家庭提供更多援助

黄循财解释，政府在制定购物券的发放模式时，的确考虑过按照不同家庭的情况来发放不同额度的购物券，但这会使到整项援助计划变得复杂，因此保留比较简单的发放模式。

“大家不要只看一项援助措施。整体来说，比较大的家庭会获得更多帮助。比如说有爷爷和奶奶同住，这个家庭肯定会获得更多现金帮助，以及乐龄花红等。”

他说政府听到了人民的心声，并考虑了人民的需求，会为成员人数较多的家庭提供更多援助。

黄循财早前在国会发表预算案声明时，宣布再为定心与援助配套（Assurance Package）注入19亿元，从四方面协助人们减轻生活费负担，包括发放新一轮社理会邻里购物券。每户新加坡家庭今年6月底将获得300元，明年1月再拿300元，总额600元。

在节目中与黄循财对谈的嘉宾是航空交通执行人员联合会会长卢裕城、幼教教师吴纾葑、锌克科技联合创办人陈道炜，以及青年软件工程师刘建胜。

鼓励雇主以长远心态看待员工培训

根据预算案声明，2025学年起，人们可获得技能创前程“中途职业加强津贴”（SkillsFuture Mid-Career Enhanced Subsidy），报读全日制的专业文凭课程。修读全日制课程的雇员在进修期间，也可获得每月最多3000元的培训津贴（最长24个月），以减轻他们因请假进修而损失收入的压力。

针对一些人希望半工半读也能获得培训津贴的反馈，黄循财指出，新宣布已是一项很大的改变，政府日后会研究是否扩大这项援助。

“我们一步一步来，先从这里开始，接下来有机会再研究如何改进和调整措施，进一步帮助半工半读的员工。”

他在节目中也鼓励雇主以长远心态看待员工培训，积极让员工接受培训、提升技能，因为员工的表现更好后，公司业务会跟着增长。