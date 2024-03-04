谎称被前任男友打 女子报假案判监三个月

餐馆老板与情人分手后，继续遭对方骚扰，女方还带女下属上餐馆闹，两人谎称被他打，报假案还向法庭投诉，导致他被调查。

这名情人苏菲亚（52岁）面对四项提供假口供和假证据的控状，星期一（3月4日）早在认罪后被判坐牢三个月。

案情显示，被告在武吉士一带的峇厘巷开了一间人力资源公司。

她在2015年间与一名男子莱恩（42岁）交往，两人在隔年初以联名董事身份开公司，于被告公司楼下经营一家餐馆。不过同年4月，莱恩与被告分手，隔年1月跟另一名女子结婚。

莱恩之后将公司改名，并除去被告董事的职务。

被告与莱恩虽分手，但由于被告的公司就在餐馆的楼上，因此两人仍会碰面并出现摩擦。

莱恩在2017年5月23日成功申请个人保护令，禁止被告联络他和妻子。不料当天傍晚5时，被告带着女下属庄静雯（28岁）到莱恩的餐馆闹事，以致莱恩将被告和庄静雯锁在餐馆里。

被告和庄静雯事后报警，指莱恩对她们动粗，被告甚至在同月30日提出推事投诉（Magistrate’s Complaint），并在投诉状的每一页，签名发誓说投诉内容是真实的。

被告报假案导致莱恩必须接受警方调查，并录下三份口供。（人名译音）

完整报道，请翻阅2024年3月4日的《新明日报》。