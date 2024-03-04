离乡背井闯荡不言败 女设计师本地创业不怕苦

以为室内设计系只是随便画几笔，结果差点半途而废，28岁的黄清琴抱着不服输的精神，刻苦学习以优异成绩毕业，闯荡职场后决定创业开设工作室。

黄清琴（Jocelyn Winata）从小在印度尼西亚棉兰长大，自嘲是个娇生惯养的孩子。十指不沾阳春水的她，2018年毅然来到新加坡念书，自此落地生根。

“当时连基本的家务都不会，运动鞋随手扔进洗衣机，弄坏了三双。真的是从零开始学起。”

回想当时为何出国深造，黄清琴说，新加坡靠近，而且觉得父母保护得太好，因此选择到另一个城市拓展视野。选读室内设计纯属冲动而为，虽然课程紧凑让她差点吃不消，但最终以第一名毕业。

印尼华社的教育理念似乎影响着黄清琴。她说，毕业不久就如愿找到工作，不到大公司任职，反而到小公司汲取经验，四年内当过设计师、项目经理、设计主管等，之后便决定开创自己的品牌。

“萦绕在脑里的念头，就是要有自己的生意，这是印尼华人普遍的想法。父母当然是坚实的后盾，但我极少从家里拿钱，他们总鼓励我‘敢敢去’。”

黄清琴坦言，新加坡和印尼两地在生活节奏和成本上存在差异，印尼人比较慢活有耐心，相反新加坡步伐快，必须加倍努力。

“我朋友在印尼月薪可能只有三四百新元，真的跟不上当地物价，一餐可能就要5新元。创业算是不少人不得已的选择，也有像我一样出国寻找机会的。”

看准商机和需求，黄清琴除了在本地继续深耕室内设计业之外，也打算开拓印尼市场，并在社交媒体分享贴士。

针对有意自立门户的同行，她建议做好详尽的计划和筹备资金，先做兼职“试水温”是个较好的做法，其间学着理解市场需求，切勿投入全部资源。