港大经济学教授邓希炜 担任金管局短期讲学教授

新加坡国立大学和新加坡金融管理局联合委任香港大学经济学教授邓希炜，担任经济与金融领域的金管局短期讲学教授，任期从3月4日至15日。

据国大和金管局星期一（3月4日）发出的联合文告，邓希炜星期三（6日）将在国大李光耀公共政策学院，针对全球化挑战发表公共讲座。他也会在国大举办研讨会，与教职员对话，讨论他的最新研究成果。

邓希炜也将在金管局同资深决策者和经济学家举行研讨会，讨论国际金融和货币政策课题。

邓希炜是港大经管学院的冯国经冯国纶基金经济学教授（Victor and William Fung Professor in Economics），以及港大亚洲环球研究所所长。他也是世界银行、联合国和亚洲开发银行等机构的顾问，以及德国经济研究中心与英国全球化和经济政策中心的研究员。

他曾在美国斯坦福大学、麻省理工学院、哈佛大学，以及国际货币基金组织等担任访问学者，主要研究领域包括国际贸易、中国问题、生产网络和全球价值链等。他的研究成果曾在美国经济评论、国际经济学杂志等主要经济学期刊上发表。

金管局副局长（经济政策）兼首席经济师鲁宾逊（Edward Robinson）在文告中说：“在全球经济发生重大变化的当下，邓希炜对于各国金融互动发展的真知灼见，将为政策制定者提供宝贵见解。”

国大和金管局是从2009年开始，委任国大经济系、商学院或李光耀公共政策学院的杰出访问学者，出任经济和金融领域的“金管局短期讲学教授”（MAS Term Professor），以加强新加坡金融和经济领域的基础研究。邓希炜是第22位金管局短期讲学教授。