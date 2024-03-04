趁病患动手术盗银行卡信息 前护士盗刷逾万元判监32周　

前男护士趁病人动手术，盗取病人的银行卡信息，绑定自己的手机电子钱包，在三个月内消费1万多元，至少有八人受害。他最终被判入狱32周。

被告伊利亚斯（23岁）案发时是黄廷方综合医院的护士，共面对22项包括抵触滥用电脑法令、欺骗和偷窃等控状。他星期一（3月4日）承认其中八项，余项交由法官下判时纳入考量。

根据案情，69岁的受害人在2022年9月5日至12日期间住院，而被告在9月7日前后负责照顾受害人病房内的病人。

被告趁着受害人被推入手术室动手术时，到受害人存放个人物品的橱柜偷取后者的手机和银行卡。他接着通过受害人的手机查看一次性密码，将银行卡绑定在自己的手机电子钱包，事后再把手机和银行卡放回原处。

受害人回到病房后，听到一名男职员动了他的置物柜，但由于当时刚动完手术，感到昏昏欲睡，无法起来查看。

隔天，受害人检查个人物品后发现没有丢失，直到9月17日，发现银行卡有未经授权的交易，才惊觉银行卡信息被盗，并向警方报案。

被告在2022年9月期间，至少33次使用受害人的银行卡为易通卡和游戏充值，以及在便利店和快餐店等商店消费，共花了约723元。

尝到甜头的被告在2022年11月如法炮制，对另一名38岁孟加拉籍男子下手。被告将对方的银行卡绑定在手机后，往自己的Revolut电子钱包充值1000元。男子隔天想提款时，发现户头中余额仅存约18元，才发现银行卡被盗。

综合所有控状，被告在三个月内，至少盗刷八名受害人的银行卡共约1万1623元。调查也揭露，被告曾试图用盗取的银行卡信息，往Revolut电子钱包充值3万1000元，但交易不成功。

被告已做出全额赔偿。

控方指出，被告有预谋干案，不仅没有确保病人的财物得到妥善保管，反而盗取他们的银行卡信息，进行未经授权交易，因此建议法官判他坐牢九个月至12个月。

被告求情时说，他被贪婪蒙蔽双眼才会犯下大错，并庆幸自己落网，没有铸成更大的错误。