无经纪执照却帮客户处理房地产租约 公司老板与职员被罚款

商业代理公司职员与老板被指在没有经纪执照的情况下，帮客户洽谈与执行房地产交易，双双在国家法院受审后被判罪成，分别须支付罚款3万4000元和2万6000元。

职员在审讯期间辩称，他的工作是协助客户设立公司和售卖生意资产等，尽管过程中须代表客户与业主交涉，但并非以房地产经纪的身份办事。不过，法官指出，房地产代理法令清楚说明，凡以收费形式为客户办理房地产事宜如买卖房地产的人，即使房地产中介并非他唯一的工作，都必须持有房地产经纪执照。

公司职员巫传福与老板林燕玉各面对两项抵触房地产代理法令的控状，并于去年底在国家法院被治罪。两人不服所判，针对罪成与刑罚提出上诉，高庭将择日审理。

林燕玉是一家名为Starworld的商业代理公司的老板，巫传福则是公司职员。巫传福被指代表公司于2015年1月至5月进行两项房地产交易，所涉及的房地产位于长堤坊和怡丰城的店面。

根据国家法院判词，一名在长堤坊经营豆花甜品店的老板想把生意卖掉，于是请巫传福帮忙物色愿意收购器材和接手租约的买家。在巫传福的穿针引线下，有买家同意以3万元买过豆花店器材，和租下长堤坊的店铺，巫传福也帮忙买家联络业主，并且安排双方签署租约。巫传福的公司从这项交易中取得1万2874元的中介费。

同一年，在巫传福的安排下，一名经营沙爹餐饮生意的男子接手位于怡丰城的某饮食摊位租约，同时买下单位已有的器材。这项交易让巫传福的公司赚得1万5300元的中介费。

巫传福与林燕玉辩称，他们是提供商业代理服务，而非从事房地产经纪业务。巫传福说，在协助客户设立生意的过程中，他必须与不同单位包括业主沟通，但这不意味着他是以房地产经纪的身份办事，所收取的代理费金额也不是一般房地产经纪所征收的相当于一个月租金的费用。林燕玉则强调，她没有参与巫传福所处理的交易。

卡玛拉·泊兰姆巴兰姆法官指出，证据显示巫传福确实为客户处理房地产租约事项，并且为此征收代理费，换言之他在没有房地产经纪执照的情况下违法提供服务。至于林燕玉，法官认为，她身为公司负责人，职员在她的授权下行事，因此必须为职员所做的交易负上法律责任。（人名译音）