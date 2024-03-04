民航学院3月7日至9日举办开放日

新加坡民航学院今年4月关闭翻新前，将在3月7日至9日举办开放日，让公众参观并参加一系列活动，进一步了解空中交通管理员和机场消防员的工作日常。

新加坡民航局星期一（3月4日）发文告说，民航学院将在3月7日至9日，早上9时至下午5时对外开放。公众可参加不同的活动，包括建造和测试他们的乐高消防车，以及在室内试飞小型无人机。

开放日也将举办导览活动，让访客参观空中交通管理模拟器，以及体验机场消防员的训练过程，包括如何灭火，以及如何操作呼吸设备等。导览活动须提前报名，每场活动限40人参加。

公众可上网（https://saaopenhouse.sg）报名参加导览活动，及查询开放日详情。

民航学院院长刘美凤说，开放日为公众提供机会，进一步了解民航学院的历史、新加坡对国际航空业的贡献，以及航空业的未来发展计划。

“我们希望这些活动能燃起公众对航空业的强烈兴趣，帮助我们培养更多航空业专才，开启新加坡航空业的新篇章。”

民航学院将耗资1.2亿元改造

交通部长兼财政部第二部长徐芳达今年2月宣布，民航学院将在接下来两年，耗资1亿2000万元进行改造。学院翻新后，培训空间将增加20％，也会增设屋顶露台和航空展览馆。

这是民航学院自1992年搬到现址以来，首次进行大规模的空间改造。翻新工程将在4月展开，预计2026年竣工。这期间，培训活动将改在本地酒店、会议场所，以及海外设施进行。